Недвижимость: спрос превышает предложение

Средняя цена новых квартир в Праге в мае и июне достигла отметки 75 600 крон за квадратный метр, прирост за год составил 11,2%, а за два месяца — 2,8%. В конце июня в столице продавалось 4713 квартир, что на 31% меньше, чем год назад. «В мае и июне по сравнению с предыдущими двумя месяцами на пять процентов выросло число проданных квартир», — сообщил директор отдела недвижимости компании Deloitte Мирослав Лингарт. Всего накануне каникул пражане приобрели недвижимость на общую сумму 6,5 миллиардов крон. Самыми дорогими были квартиры в Праге 2 (до 139 200 крон за квадратный метр), самыми дешевыми — в Праге 9 (59 100 крон за квадратный метр).

Количество новостроек на пражском рынке снижается: в минувшем году в этот период на продажу был выставлен 31 проект с 1555 квартирами, в нынешнем — 19 проектов с 1058 квартирами. «Таким образом подтверждается тренд постепенного убывания новых квартир в Праге, за последние два месяца количество свободных квартир упало на 340 и впервые за три года опустилось ниже отметки 5000», — говорит руководитель портала Cenovamapa.org Милан Рочек. За этот период объем предложений снизился на 1424 квартиры, больше всего у компаний Central Group (353), Finep (100) и Skanska (86). Средняя цена предлагаемых квартир в пражских девелоперских проектах составляла 68 500 крон за квадратный метр.

Важной новой тенденцией стал возросший интерес покупателей к более дорогой недвижимости. «Ограниченное предложение вынуждает клиентов пересмотреть их представление о конечной цене, — говорит менеджер компании Deloitte Петр Гана. — Летом клиенты обращали внимание на более просторные и более дорогие квартиры».

В.Глазов