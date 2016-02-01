Строительство новой линии метро, которая соединит станции Náměstí Míru и Písnice, задерживается

Строительство линии метро D откладывается на два-три года. По словам заместителя мэра Петра Долинека, работы могут начаться в 2020 году. Причиной задержки стали неудачные попытки выкупа земельных участков.

В самом крайнем случае, по словам вице-мэра, возможна экспроприация участков. «Это суровая мера и в Чехии непопулярная, но если у нас не будет выбора, мы готовы на этот шаг», — заявил Долинек. Проблемы возникли с территорией в районе Писнице и около Томайеровой больницы, принадлежащей семи владельцам. По мнению директора Пражского транспортного предприятия Ярослава Дюриша, выкуп земли является «ахиллесовой пятой» проекта. Для строительства необходимо выкупить около 800 земельных участков, пока удалось приобрести всего несколько десятков.

Разрешение на строительство метро было приостановлено в июле. «Я считаю успехом уже то, что мы получили это разрешение, — говорит Петр Долинек. — Подготовка стройки идет медленно, но она движется». «Задержку на два-три года никак нельзя назвать успехом, — парирует представитель оппозиции Йиржи Ноуза (TOP 09). — С таким подходом метро D не будет построено никогда». К критике присоединяются и представители ODS, по мнению которых введение участка в эксплуатацию в 2022 невозможно.

Линия метро D соединит станции Náměstí Míru и Písnice, планируется строительство десяти станций. На этой трассе будут ездить поезда без машинистов. Бюджет строительства определен в размере 50 миллиардов крон. Для сравнения: новый участок линии А до станции Motol, открытый в этом году, обошелся в 20 миллиардов.

В.Южная