На смену чешским врачам придут российские или украинские

Проблема нехватки медицинского персонала ощущается в Чехии уже на протяжении ряда лет. В некоторых районах, особенно в приграничных и горных областях, она заметна особенно остро. Это касается как врачей (терапевтов, педиатров и специалистов разных направлений), так и младшего медицинского персонала (медсестер и санитаров).

Министерство здравоохранения Чешской Республики и другие заинтересованные организации решили предпринять ряд мер для улучшения ситуации. Намечены два основных направления для решения проблемы: привлечение медицинского персонала из-за рубежа, в основном из Польши, Словакии, России и Украины, и дотирование местных кадров.

Чешские врачи и медсестры, недовольные уровнем заработной платы, ищут работу за границей, в Австрии и Германии. Чехия пока не может предоставить им условия труда, сопоставимые с западноевропейскими, и потому вынуждена искать альтернативные варианты. С инициативной привлечения медиков с Востока выступило Министерство иностранных дел Чешской Республики. Министерство здравоохранения, со своей стороны, также считает это направление вполне перспективным.

Поддержать и удержать местные кадры призвано дополнительное финансирование. В отдаленных районах страны терапевты и педиатры могут получить дотации в размере 250 тысяч крон на открытие медицинского кабинета. Врачи могут использовать деньги на зарплату медсестер, возместив финансовые затраты в размере 50 процентов или на приобретение оборудования (70 процентов возместит государство). «В общей сложности Министерство выделило на проект пять миллионов крон», — сообщил министр здравоохранения Сватоплук Немечек.

Свою посильную лепту в поддержку врачей согласны внести и непосредственно представители заинтересованных регионов. «Мы готовы пойти навстречу, например, предоставить помещение, — говорит председатель Союза городов Франтишек Лукл. — В некоторых горных районах врачам нужны и квадроциклы или зимние покрышки. Общими усилиями мы могли бы решить эту проблему». Насколько эти инициативы окажутся результативными, пока сказать трудно. «Это покажет только практика, — считает представитель Чешской врачебной палаты Михал Сойка. — Никто не знает, будет ли этого достаточно. Пока никакого опыта в этом у нас нет».

В настоящее время активно обсуждаются условия, которые Чехия сможет предоставить медицинскому персоналу из других государств. Предлагается даже смягчить условия приема на работу врачей-иностранцев, в частности, отменить необходимость подтверждения имеющегося диплома. Иностранным медикам для того, чтобы открыть практику, достаточно будет сдать экзамен по чешскому языку. Для того, чтобы облегчить им эту задачу, будут организованы специальные языковые курсы.

В.Южная