Чехия нуждается в рабочих. Надежда на Украину, Белоруссию и Россию

Экспортеры призывают правительство к либерализации визовой политики

Промышленность Чешской Республики уже на протяжении ряда лет регистрирует острый дефицит как специалистов со средним и высшим техническим образованием, так и рабочих. По словам вице-президента Ассоциации экспортеров Отто Данека, из более 100 тысяч имеющихся на сегодня вакансий 70 тысяч составляют рабочие специальности. По данным Союза промышленности, в настоящее время многие крупные чешские компании, испытывающие острую нехватку кадров и желающие привлечь рабочую силу с Украины, не имеют такой возможности. Виновата в этом, главным образом, регистрационная система Visapoint, сбои в работе которой регулярно отмечаются с момента ее запуска. Система Visapoint, предназначенная для записи на прием в консульство Чешскрй Республики на собеседование, не предлагает свободных для записи дат. На собеседованиях в консульстве проверяют, насколько иностранец понимает, что его ждет при переезде в Чехию, его права и обязанности и его представление о будущем месте работы и среде, в которую он попадет.

Уже более полутора лет иностранным работникам в Чехии выдают трудовые карты.

Трудовые карты пришли на смену ранее выдававшимся иностранцам разрешениям — на работу и на пребывание в Чехии. Трудовые карты могут быть выданы на срок до 2 лет — в том случае, если трудовой договор заключен на неограниченный срок. Затем их можно продлевать. Визы на долговременное пребывание ранее выдавались лишь на 6 месяцев. Трудовые карты избавили иностранцев от необходимости обращаться на чешскую биржу труда за разрешением на работу. Теперь достаточно найти работодателя в Чехии и с подписанным трудовым договором явиться в консульство Чехии в своей стране. Записаться на собеседование можно только он-лайн через систему Visapoint.

Чешские предприятия испытывают большой дефицит кадров на рынке труда и готовы в целом принять 70 тысяч рабочих, дипломированных специалистов машиностроительных специальностей, электротехников, химиков и специалистов в сфере текстильной промышленности. Согласно анализу Ассоциации экспортеров (AЭ), в настоящее время на чешском рынке труда в общей сложности более 117 тысяч вакансий.

Чешские компании предпринимают усилия для разрешения проблемы нехватки кадров, пытаются оказывать давление на правительство, требуют облегчить условия привлечения рабочей силы с Востока.

«Никто не может официальным путем получить рабочего или техника, — жалуется директор компании Isolit Bravo Квидо Штепанек. — Ответственные сотрудники ночь напролет пытались попасть в систему Visapoint, но безуспешно. А когда им это наконец удалось, программа сообщила им, что лимит исчерпан». При этом, по его сведениям, на Украине появляются объявления о том, что за несколько тысяч евро можно записать работника в систему.

Фирма Isolit Bravo с 1995 года без проблем привлекала украинских сотрудников, и обе стороны были вполне довольны. Почти половина принятых на работу 50 украинцев по-прежнему трудится в этой компании. Но расширить штат и привлечь новых работников с каждым годом становится все сложнее. «В настоящее время 25 украинцев из восточных регионов не могут к нам попасть», — сообщил Штепанек.

И это не единственная компания, которой коснулись подобные проблемы. «Целый ряд фирм набрал себе сотрудников за рубежом, но они никак не могут приехать к нам, — говорит владелец Svitap J.H.J. Svitavy Ян Гержманский. — Система Visapoint время от времени начинает работать, пара человек успеет записаться — и на этом все заканчивается. Нашему кадровому директору за полгода удалось таким способом зарегистрировать одного работника».

Из-за острого дефицита рабочей силы компания Svitap уже принимает сотрудников из Монголии и Непала. «Но мы бы больше хотели трудоустроить украинцев», — говорит Ян Гержманский. Отто Данек также считает, что лучше привлекать сотрудников из стран, «культурно нам близких, с которыми у нас уже есть опыт работы и с которыми мы можем общаться», чем использовать труд беженцев из Афганистана и других отдаленных стран.

Критика в адрес Visapoint звучит постоянно, однако некоторые представители власти полагают, что дело вовсе не в ней, а в дисбалансе спроса и предложения на рынке рабочей силы. «Значение системы Visapoint, по моему мнению, очень преувеличено, — сказал заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Мартин Смолек в интервью Радио Прага. — Это техническое средство, по сути, та же самая очередь, которая раньше стояла перед нашими консульствами за границей. Настоящую очередь заменила электронная. А очередь перед консульством ЧР в Киеве возникает из-за того, что желающих получить визу много, а возможности Чехии по приему иностранцев ограничены. Спрос на рабочие визы со стороны украинцев всегда будет превышать наше предложение. Нам сейчас важно улучшить возможности для приема иностранцев, чтобы лучше реагировать на спрос с их стороны».

Впрочем, он не отрицает того, что «для Чехии трудоустройство украинцев в разумных пределах выгодно, потому что наши предприятия в них нуждаются».

Фирмы Пардубицкого края пытались решить проблему с помощью своих представителей в МВД и МИД, но безуспешно. Не принесли пользы и усилия Союза промышленности. «Министерства наши потребности понимают, но профсоюзы против», — говорит директор секции работодателей Союза промышленности Йитка Гейдукова и добавляет, что некоторые чешские фирмы, работающие в области информационных технологий, ждали регистрации украинских сотрудников в течение восьми месяцев. По ее словам, профсоюзы аргументируют свою позицию высоким уровнем безработицы в Чехии и опасениями демпинга зарплат со стороны привлеченных из-за границы сотрудников. Йитка Гейдукова считает эти доводы бессмысленными.

Того же мнения придерживается и Отто Данек: «По оценкам специалистов, пять процентов нашего населения все равно никогда работать не будет, даже если их заставлять. Поэтому мы ведем переговоры с министром иностранных дел Любомиром Заоралеком по поводу разрешения на привлечение иностранных рабочих из близких нам по культуре стран, таких как Украина и Белоруссия. Министр внутренних дел Милан Хованец уже обещал упростить этот процесс».

Чешская Республика находится на границе своих производственных возможностей. В связи с этим экспортеры призывают правительство к либерализации визовой политики, что помогло бы привлечь на отечественный рынок труда граждан стран, не входящих в ЕС (так называемых третьих стран). "Нам грозит коллапс промпроизводства, который может нанести серьезный ущерб нашей экономике хотя бы по той причине, что экономика Чехии больше других стран ЕС зависима от промышленности – это 47 %", – предупредил зампредседателя ассоциации Отто Данек. Представители компаний-экспортеров направили письмо членам кабмина, в котором предлагают несколько решений для более скорого набора работников из таких стран как Украина, Беларусь, Россия и Вьетнам.

«На днях прошло заседание с участием представителей правительства, работодателей и профсоюзов, на котором обсуждалась эта тема — каким образом расширить возможности для приема украинских рабочих и как это сделать в наиболее короткие сроки. Я думаю, что улучшения можно ждать в ближайшие месяцы», — подтвердил Мартин Смолек.

Как видно, проблема достигла такого масштаба, что на нее обратили внимание на самом высоком уровне. Глава правительства Чешской Республики Богуслав Соботка 21 апреля на заседании Парламента пообещал решить этот вопрос: разработать схему ускоренной выдачи рабочих виз и увеличить количество сотрудников чешского дипломатического представительства в Киеве.

В.Стрельченко