Целый день по Праге за 70 крон

Пассажиры, прибывающие в Прагу поездами компании České dráhy, теперь могут целый день пользоваться услугами городского транспорта столицы за 70 крон. Как пояснил представитель фирмы Ropid Филипп Драпал, «билет действителен только в тот день, на который был куплен железнодорожный билет, и распространяется на всю пражскую транспортную сеть». Раньше гости, приезжающие в столицу на поезде, должны были для движения по городу покупать 24-часовой билет стоимостью 110 крон. Билеты по новой цене можно приобрести в железнодорожной кассе.

Компания Ropid, организующая движение общественного транспорта в Праге, была основана в 1993 году. На свою деятельность она получает дотации от города. Собственный бюджет компании составляет около 60 миллионов крон в год.

В.Стрельченко