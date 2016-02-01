Состояние спокойствия и умиротворения – это гармония с окружающим миром

Когда человек находится в душевной гармонии, одиночество не приност дискомфорт!

Каждый человек, являясь совокупностью вибраций частиц, молекул, клеток, органов, имеет свою индивидуальную частоту вибраций. Совокупная частота зависит от многих факторов: от состояния организма, от качества пищи; вредных привычек, соблюдения гигиены, связи с окружающей природы, климата, времени года; от качества чувств, чистоты мыслей… и др.факторов.

Человек со светлыми вибрациями – тот, который находится постоянно в состоянии внутренней радости, спокойствия, умиротворения, любви, тишины внутри себя. Он чувствует себя комфортно, т.к он находится в гармонии с окружающим миром и самим собой. В состоянии такого равновесия, организм и все железы внутренней секреции работают слаженно, а соответственно, и подчиненные им органы, ткани и клетки.

Очень снижают частоту вибраций человека негативные чувства: страх, зависть, гнев, жадность… Любой неблаговидный поступок, плохие мысли и чувства загрязняют соответствующие тела, утяжеляют их, и человек начинает вибрировать на более низких частотах. Ещё существует выражения: «тяжелая душа», «грязные мысли» — это также говорит о низких вибрациях души и мыслей.

Удел тех, кто "звучит низко”, постоянно сталкиваться в жизни с отрицательными явлениями, негативными ситуациями.

Чем большей любовью наполнен человек, чем более он свободен и радостен, чем более здорово его физическое тело, тем выше гармоничное совокупное звучание его вибраций. Совокупность всех этих вибраций и определяет внутреннее звучание человека.

Состояние радости и счастья наступает при большом раскрытии духовных качеств. У человека хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми, необходимое материальное обеспечение, раскрываются творческие способности . Его состояние распространяется на ближайшее окружение, родственников, друзей осветляя их жизнь, а также может оказывать влияние на весь Мир.

Находясь в таком состоянии, человек формирует свою судьбу, гармонично взаимодействуя с миром и Вселенной. Он живёт и наслаждается жизнью! Он может решать и более высокие задачи. Это — человек Творец. По мере повышения частоты вибраций, человек становится всё более свободным, появляются таланты, нераскрытые способности, улучшается самочувствие, здоровье и потенциал.

Признаки повышения вибраций:

Сокращается количество необходимой пищи.Чувства голода при этом не возникает. Это происходит по причине того, что вместе с уровнем вибраций повышается энергетический потенциал… Организм перестаёт принимать тяжёлую (низковибрационную) пищу. Уменьшается время, необходимое на сон. Пропадает чувство недосыпания и весь день в теле присутствует бодрость… Сновидения становятся осознанными, живыми и яркими, потом исчезают вовсе. Их сменяет переживание света во сне. Стирается грань между сном и реальностью… Тело становится легким, в нем ощущается летучая энергия. Вырастают крылья за спиной… Мы начинаем остро чувствовать людей. Одного взгляда на человека или даже на фотографию достаточно, чтобы почувствовать его суть. Мы становимся более чувствительными на тонком плане. Повысив свой частотный уровень, мы так же начинаем воспринимать более высокие частоты других людей и узнаём об этих людях намного больше, чем они сами знают о себе… Ослабевает или полностью исчезает необходимость в общении, одиночество становится приятным. Приходит ощущение полноты и самодостаточности. Возникает понимание, что всё внешнее, является всего лишь отражением внутреннего. Отпадает необходимость искать то, что ранее казалось есть в других, но нет в тебе… Полностью уходят страх и неуверенность в себе. Они становятся больше не функциональными, т.к. наступает полное принятие всего, что происходит. На более высоком частотном уровне ум перестаёт порождать идеи страха и неуверенности… как, впрочем, и многие другие идеи… Смысл когда-то прочитанных духовных книг становится ясен и понятен сам по себе. Наступает пора осознания… Появляется ощущение абсолютной уверенности в правильности цели. Не остается никаких сомнений, куда мы идем и зачем. Вступает в дело интуиция, которая никогда не ошибается… Усиливается наше воздействие на среду. То, что мы говорим или думаем, начинает сбываться. Это то, что люди привыкли называть чудесами. Они начинают происходить каждую секунду… Так проявляется энергетический потенциал… Приходит переживание беспричинной радости от происходящего. Это результат освобождения от страхов и неуверенности в себе… Чертовски приятное чувство… Просыпается искреннее сострадание, желание помочь другим и появляются возможности для этого. Опять же, очень избирательно, опираясь на собственную интуицию. Возникают проблески истинного бытия. Приходит желание двигаться без остановки и дойти до конца. Возникает чувство, что именно это ты искал всю жизнь, именно этого ты ждал, именно это и есть ты… И уже никогда не перестанешь этим быть.