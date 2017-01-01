День открытых дверей Королевского дворца Пражского Града

3 и 4 ноября с 9 до 17 часов для широкой общественности были бесплатно открыты представительские залы южного крыла Королевского дворца Пражского Града. В частности, Испанский зал, Рудольфов зал, Зеркальный зал, Тронный зал, президентский салон, детский салон, который возник во времена Марии Терезии и многие другие залы, коридоры и пенаты, которые дышат роскошью.

Впервые можно было увидеть репрезентационные помещения после масштабной летней реконструкции.

Обычно эти представительские салоны, гостевые комнаты и залы не демонстрируются. Двери в них для общественности открывают дважды в году.

Репрезентационные помещения предназначены для приема официальных делегаций и встреч на государственном уровне.

Некоторые из них служили в качестве залов для приемов и жилых помещений для чешских правителей еще в 16-м веке. Этот репрезентационный комплекс Пражского Града был перестроен и получил свою роскошь во времена Рудольфа II и Марии Терезии.

В.Степанова