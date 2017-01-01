День открытых дверей Королевского дворца Пражского Града

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3 и 4 ноября с 9 до 17 часов для широкой общественности были бесплатно открыты представительские залы южного крыла Королевского дворца Пражского Града. В частности, Испанский зал, Рудольфов зал, Зеркальный зал, Тронный зал,  президентский салон, детский салон, который возник во времена Марии Терезии и многие другие залы, коридоры и пенаты, которые дышат роскошью.

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Впервые можно было увидеть репрезентационные помещения после масштабной летней реконструкции.

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Обычно эти представительские салоны, гостевые комнаты и залы не демонстрируются. Двери в них для общественности открывают дважды в году.

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Репрезентационные помещения предназначены для приема официальных делегаций и встреч на государственном уровне.

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Некоторые из них служили в качестве залов для приемов и жилых помещений для чешских правителей еще в 16-м веке. Этот репрезентационный комплекс Пражского Града был перестроен и получил свою роскошь во времена Рудольфа II и Марии Терезии.

В.Степанова

Опубликовано в Досуг