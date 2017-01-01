Во время правления Рудольфа II Прагу стали называть самым северным итальянским городом

Краткая история Чехии

К 796 году на территории современной Чехии образовалось государство Великая Моравия, которое включало в себя территории Словакии, Богемии, а также отдельные районы Польши и Венгрии. Первым правителем империи в начале IX века стал Моймир I.

Следующий правитель Великой Моравии Ростислав (846 — 870) пригласил двух миссионеров Кирилла и Мефодия. Благодаря трудам легендарных братьев Византия вскоре предоставила моравянам привилегию богослужения на старославянском языке и использования глаголического письма, разработанного Кириллом. Старославянский язык стал третьим мировым языком в Европе, наряду с латинским и греческим.

В XI - XII веках Чехия переживает период феодальной раздробленности.

В XIII веке у правящей династии Пршемысловцев сложилась чрезвычайно благоприятная политическая ситуация для восстановления своей государственной независимости. В 1212 году Пршемысл I (1198 -1230) получил Золотую буллу, в соответствии с которой Чешское княжество становилось самостоятельным и приобретало статус королевства.

В конце XIII — начале XIV века чешские короли Пршесмысл II (1253 — 1278) и Вацлав II (1278 -1305) вели активную завоевательную политику.

В XIV веке чешская корона перешла к династии Люксембургов; ее первым представителем на чешском троне в 1310 году стал Иоанн I или Ян Люксембургский. Рожденный в германских землях и получивший образование во Франции, новый король большую часть времени проводил в заграничных походах, не уделяя должного внимания своему королевству. Он погиб в битве при Креси в 1346 году и престол достался его старшему сыну Вацлаву, взявшему имя Карл IV.

Во время правления Карла IV (1346 — 1378) страна пережила свой первый Золотой век. Главной целью нового короля было укрепление силы и мощи чешского государства. В 1346 году Карл стал императором Священной Римской империи. Вскоре столица этого могущественного государства по его приказу была перенесена в Прагу. Чешский язык был приравнен к официальным в то время латинскому и немецкому, и в 1348 году в городе был открыт университет.

Во время правления сына Карла, короля Вацлава IV, Чехия вступает в эпоху Реформации. Лидером нового религиозного движения стал Ян Гус — ректор Пражского университета, в котором он преподавал теологию. В 1401 году он начал читать проповеди в Вифлеемской церкви в Праге, где в отличии от большинства других церквей мессы проходили не на латинском, а на чешском языке. В своих речах Гус осуждал чрезмерное богатство католической церкви, призывал к уравнению прав мирян и духовенства, а так же оспаривал некоторые теологические постулаты. В 1408 году Гус был изгнан из университета, но продолжал публично отстаивать правоту своих убеждений. В 1414 году Гус был обвинен в ереси и приговорен к смертной казни: его сожгли 6 июля 1415 году на Староместской площади в Праге. В стране начались массовые волнения, не утихавшие в течение многих лет. В 1419 году приверженцы учения Гуса ворвались в здание городской ратуши и выбросили из окна на копья стоящей внизу толпы нескольких католических должностных лиц. Император Священной Римской империи Сигизмунд I (1419 — 1437) с благословения папы возглавил крестовый поход против гуситов, которые отказались признать его на троне Чехии. Среди оппозиционных к королевской и папской власти сил, выступавших совместно на первых этапах гуситских войн, не было единства. Последняя битва гуситских войн произошла в 1434 году при Лианах, когда император Сигизмунд I одержал окончательную победу над повстанцами.

Более чем пятидесятилетний период правления Ягеллонцев в Чехии неожиданно закончился 29 августа 1526 года, когда двадцатилетний король Чехии и Венгрии Людвиг из польского рода Ягеллонцев погиб в болотах под южно-венгерским городом Могуч в сражении с турками. В связи с правительственным кризисом снова стал актуальным давний договор Ягеллонцев с Габсбургами о порядке наследования, заключенный именно на случай подобной ситуации. Чешским и одновременно венгерским королем стал 23-летний Габсбург Фердинанд I. Вряд ли кто предполагал тогда, что Габсбурги останутся на чешском престоле четыре века, до самого 1918 года.

Фердинанд в своем первом выступлении обещал чехам, что Прага станет его резиденцией и, таким образом, столицей всей империи. Он отправил в Пражский Град группу итальянских архитекторов для перестройки его в стиле эпохи Возрождения. Сохранился прекрасный бельведер королевы Анны, жены Фердинанда, который муж велел построить для нее недалеко от Пражского Града. К сожалению, королева Анна Ягеллонская в нем никогда не жила, так как скончалась еще до окончания строительства.

Во времена правления Ягеллонцев чешские дворяне и представители городских властей могли делать, что им было угодно. Государство было непрочным, король большую часть года пребывал в других землях, и фактическими правителями Чехии были дворяне. В 1526 году, после того, как чешский престол получил Фердинанд I Габсбург, ситуация изменилась. Фердинанд, предприимчивый государственный деятель, стал создавать большую империю – основу Австрийско-венгерской монархии, и в Чехии началось противостояние дворянской и центральной власти.

Фердинанд, возможно, действительно был намерен перенести в будущем резиденцию в Прагу, так как усиленно помогал городу развиваться, однако восстание чешских дворян в 1547 году изменило его планы.

Преемник Фердинанда, его сын Максимилиан II, тоже, по-видимому, собирался жить в Праге, но первым из Габсбургов это намерение осуществил только его сын Рудольф II.

Время правления Рудольфа II (1576 — 1611) считается в истории Чехии вторым Золотым веком. Столица Великой Римской империи была вновь перенесена в Прагу. При всех его слабостях и недостатках нужно признать, что у Рудольфа был очень хороший вкус, и он был очень образованным человеком, так что ему вскоре удалось собрать богатую и редкостную коллекцию картин, статуй и других произведений искусства. Много памятников архитектуры тех времен сохранилось до наших дней, и Прагу тогда стали называть самым северным итальянским городом. При нем в стране была провозглашена веротерпимость, за которой последовал экономический подъем.

Во время правления Марии-Терезии (1740 -1780), в Чехии началась эпоха Просвещения. Мария Терезия — известная историческая имперская фигура, первая герцогиня Австрии, королева Венгрии и Богемии, супруга императора Франца Габсбургского. Императрица была верной наставницей этикета, культуры, семейных ценностей и дворцовых нравов. Она заботилась о процветании наук и искусств.

Сын императрицы Иосиф II (1780 — 1890) провел в стране ряд серьезных реформ. В 1781 году он выпустил эдикт о веротерпимости, положивший конец монополии католицизма, продолжавшейся в течении почти 150 лет. Также император в 1791 году предоставил крестьянам личную свободу от феодалов.

С начала XIX века страна вступает в эпоху промышленного переворота. В 1867 году император Франц-Иосиф провозгласил автономию Венгрии, то время как государственный статус Чехии остался неизменным. Народное движение активизируется с новой силой. Его лидером становится профессор Пражского университета Томаш Масарик.

Во время Первой мировой войны чехи сопротивлялись своему вхождению в армию Австро-Венгрии, которая воевала против славянских стран: России и Сербии. Большое число чешских солдат объявляли себя добровольными военнопленными и в 1918 году получили от Советской России разрешение добраться до Владивостока, чтобы затем присоединиться к французской армии. Они должны были пересечь страну не как боевое формирование, а как группа граждан, располагавших оружием. Однако во время их продвижения участились конфликты с местными властями, и по распоряжению Троцкого у чешских солдат попытались конфисковать оружие, что вызвало активное сопротивление с их стороны. В результате под контроль чехов попали многие города вдоль Транссибирской магистрали.

Летом 1918 года в Чехии было образовано временное правительство во главе с Томашем Масариком. В октябре того же года произошел окончательный распад Габсбургской империи, и 28 октября 1918 года было провозглашено создание нового независимого государства — Чехословакии.

С началом мирового экономического кризиса в 1929 году Чехословакия переживает сильный экономический спад, который отразился и на политической жизни страны. В Словакии началось античешское движение. В Судетской области возродилось националистическое движение немцев.

В 1938 году немецкие войска оккупировали Судеты. 15 марта 1939 года началась немецкая оккупация всей территории страны, и прибывший в Прагу Гитлер объявил об установлении режима фашистского Протектората над Богемией и Моравией.

В конце 1944 года объединенные чешские и советские войска приступили к освобождению страны от фашистских захватчиков. 5 мая 1945 года началось Пражское восстание, и 9 мая город был освобожден советскими войсками.

В 1947 году в связи с ухудшением экономической ситуации в стране коммунисты начали терять поддержку у широких слоев населения. В ответ ими была развернута кампания борьбы с антиреволюционными заговорами, и в качестве решения экономических вопросов они выдвинули предложение о полной национализации промышленности и проведении колхозной земельной реформы.

В 1968 году первым секретарем Компартии Чехословакии стал молодой словацкий лидер Александр Дубчек. С его приходом к власти в республике начался так называемый период «пражской весны». Первым серьезным шагом нового руководителя была отмена цензуры. Самые важные вопросы экономической и политической жизни, которые раньше были закрыты для широкой аудитории, обсуждались на страницах газет и по телевидению. В апреле 1968 года коммунистическая партия опубликовала свою партийную программу, в основе которой лежал принцип построения «социализма с человеческим лицом».

21 августа 1968 года под предлогом «братской поддержки» в проведении партийного форума в страну были введены объединенные войска стран Варшавского Договора. Новым первым секретарем Компартии Чехословакии стал Густав Гусак.

В августе 1989 года демонстрация в Праге в память 21-й годовщины советской интервенции была разогнана.

После того, как в ГДР 9 ноября была разрушена Берлинская стена, чешская оппозиция при массовой общественной поддержке начала активные действия. 19 ноября по инициативе Вацлава Гавла от лица возглавляемой им общественной организации «Гражданский форум» правительству были предъявлены следующие требования: отставка президента и амнистия всем политзаключенным. 27 ноября коммунистическая партия дала свое согласие на создание многопартийного коалиционного правительства. После проведения всенародных выборов Вацлав Гавел 29 декабря 1989 года был избран президентом Чехословакии.

Бархатный развод — мирный и официально узаконенный распад союзного государства Чехословакии. Бархатный развод 1 января 1993 года последовал за, так называемой, бархатной революцией, в ходе которой социалистический режим и плановую экономику сменил капитализм и рыночная экономика. Бархатным он был назван по причине своей миролюбивости — безкровности.

Главным событием 90-х годов стал выход Словакии из состава страны. После проведения референдума в июне 1992 года Чехословацкий президент Вацлав Гпвел, который выступал против разделения, ушёл в отставку. 25 ноября Федеральное собрание приняло закон о разделении страны с 1 января 1993 года.

В 1993 году Вацлав Гавел был избран первым президентом Чешской Республики — Чехии.

По материалам «Все страны мира. Энциклопедический справочник» и Wikipedia.org