ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ ПРШИБРАМСКОГО ПРИХОДА

14 октября 2017 года православный церковный приход в городе Пршибрам с особым духовным воодушевлением отмечал праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этом году отмечается 90-летний юбилей начала богослужений в этом городе: в далёком 1927 году здесь проходили обучение студенты горного института (Vysoká škola báňská) и по их просьбе был образован филиал пражского Свято-Николаевского прихода. Кроме того, в 2017 году исполняется 10 лет с момента образования в Пршибраме самостоятельного церковного прихода с официальной регистрацией в министерстве культуры.

Именно по этой причине в город прибыли многочисленные гости из Пльзени, Праги, Либерца, приехала со словами благодарности и сестра Татьяна, за которую молились прихожане во время её нахождения в Пльзеньской тюрьме — в 2016 году она получила в Чехии убежище.

Воодушевление было вызвано и тем, что именно в этом храме по праздничным дням выставляются мощи святой Людмилы в серебряном ковчеге, изготовленном в Чехии.

Приход имеет богатую историю, он во многом уникален. С 1927 по 1934 год сюда приезжали служить иеромонах Исаакий (Виноградов), ближайший помощник Епископа Сергия (Королёва) и сын известного художника Виктора Васнецова — отец Михаил Васнецов и по благословению святого мученика Епископа Горазда (Павлика) — чешский священник Вацлав Червин.

До августа 2011 года здесь служил схиархимандрит Сильвестр (Вайло). В апреле 2017 года в Пршибраме принял крещение известный словацкий певец Ладислав Бубнар. В этом приходе особо почитается имя легендарного строителя храмов — отца архимандрита Андрея (Коломацкого), уроженца Киевской губернии.

После праздничной Литургии верующие и гости продолжили общение в ходе трапезы в ресторане, находящемся недалеко от храма. За столами звучали здравицы, пелись многолетия, произносились поздравления и благожелания.

Протоиерея Олега Махнёва поздравили с рождением внучки, были высказаны пожелания в такой же доброй духовной и душевной обстановке отметить 50-летие батюшки, которое, если Бог даст, будет отмечаться 27 апреля 2018 года. Заранее предлагаем всем желающим принять участие в этом событии, а также приглашаем всех верующих посетить наш храм в Пршибраме. Будем рады каждому!

В любви Божией,

Церковный приходской совет города Пршибрам