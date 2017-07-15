ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В ОПАВЕ

В жизни Православной Церкви Чешских земель произошло знаменательное историческое событие – освящение храма св. Апостолов Петра и Павла в городе Опава.

15.7.2017 года Преосвященнейший Исайя, Епископ Шумперский в сослужении семи священников, протодиакона, при большом стечении народа осуществил святую Тайну освящения храма, в котором после этого священнодействия была отслужена праздничная архиерейская Литургия.

Православный приход в Опаве возник сразу после Второй мировой войны и в то время он в основном состоял из волынских чехов, службы проводились в разных помещениях. До сего времени приход не имел своего собственного храма, приходилось арендовать, постоянно подыскивая подходящие места для Богослужений. С 1970 по 2013 годы православные верующие собирались в часовне святой Елизаветы на Рыбьем рынке (Rybí trh), которую в то время арендавали у католиков. В этот же период легендарным строителем храмов, архимандритом Андреем (Коломацким) для нужд прихода был создан уникальный иконостас, в котором удачно сочетаются декоративные металлические и деревянные элементы обрамляющие иконы и отдельные части периметра. Им же было написано несколько великолепных икон, создающих особый калорит и обстановку. Прошло уже почти 50 лет, а угодники Божии с икон на нас смотрят как живые.

С 2013 по 2016 годы службы проходили в католическом храме святого Креста Господня, уникальный иконостас в разобранном виде в это время находился в столярной мастерской в отапливаемом помещении.

В начале 2016 года Епархиальный совет Оломоуцко-Брненской епархии принял решение о приобретении в Опаве домового храма, с расчётом, чтобы там мог проживать и священник с семьёй. Деньги на приобретение изыскивались из реституционных средств выделяемых государством. Покупки домовых храмов и недвижимого имущества, как например: двенадцатиквартирного дома в Брно, приходского дома в Остраве, дома в Есенниках является вполне практичным и хорошим заделом на будущее, когда государство перестанет выплачивать деньги по реституционным выплатам. Таким образом, в крупных районных городах хоть будет своё церковное имущество, что даёт возможность стабильного существования прихода а кое-где и получение средств от аренды квартир, как например, в Брно. Приходится загодя готовиться к худшим, в материальном смысле временам, которые ожидают Церковь Христову.

В этом же 2016 году за сумму 3 700 000 крон был приобретён в Опаве дом, в котором раньше находился магазин по продаже сладкостей (cukrárna), а потом столярная мастерская, чуть более 500 000 крон ушло на ремонт. На крыше здания и над входом в храм установленны куполочки с крестом, что в архитектурном смысле преображает эту часть микрорайона и создаёт атмосферу духовности и умиротворения.

Слова благодарности относятся как к Архиепископу Симеону, благословившему это благое дело так и Епископу Исайе — как к человеку практичному и радеющему за Церковное имущество, который сам лично контролировал процесс приобретения, ремонта, технических и административных тонкостей при осуществлении этого долгожданного духовного проекта! Благочинный округа, кандидат богословия, протоиерей Василий Орос, внёс также посильный вклад, и вообще, благодаря ему решаются многие вопросы душеспасительного характера в вверенном ему благочинии. Слова благодарности принадлежат и прихожанке Елене из Опавы за материальную поддержку. Да не оскудеет рука дающего!

Было бы вполне уместно написать и пару строк и о председателе приходского совета в Опаве, настоятеле храма, отце протоиерее Георгии Нидерле. Ему 69 лет, в 1976 году окончил Одесскую духовную семинарию, а в 1982 Московскую духовную академию. В 1974 году в Одессе был рукоположен в диаконы, а в 1975 году в Кировограде принял сан иерея. В 1985 году Епископом Севастьяном был повышен в сане до протоиерея. Будучи волынским чехом, по приглашению Епископа Христофора, в 1990 году он ереезжает в Чехию, где по октябрь 1992 года был настоятелем в городе Оломоуц и одновременно выполнял обязанность благочинного Остравско-Оломоуцкого округа. С конца 1992 года он переведён в город Шумперк, а оттуда в Оломоуц переехал отец Петр Новак.

Поначалу службы в Шумперке проходили в арендованном у католиков храме, но уже в 1993 году на пожертвования верующих из Греции был приобретён участок земли и в этом же году началось строительство храма. Храм был благополучно достроен и освящён в 1997 году. После выполнения этого духовного послушания, строительства храма, отец Георгий был переведён в Опаву.

С 2003 года он был зачислен в штат Пражской епархии и принял в духовное попечение несколько приходов: Рокитнице в Орлицких горах, Трутнов и Броумов. В январе 2015 года отходит ко Господу отец Иосиф Беднаржик из Опавы и Владыка Симеон позвал отца Георгия в Оломоуцко-Брненскую епархию на место настоятеля прихода в Опаве.

Переход, с благословения Архиепископа Михаила, произошел в июне 2015 года. Батюшка Георгий пользуется большим уважением верующих, прекрасно и точно знает чин Богослужений, консультируя более молодых священнослужителей. Несмотря на свой возраст он подвижен, деятелен и трудолюбив.

Приятно осознавать, что в Оломоуцко-Брненской епархии на ниве Божией трудятся такие кадры, сохраняется наследие отца архимандрита Андрея (Коломацкого), возводятся новые храмы на радость верующих и во славу Божию!

Протоиерей Олег Махнёв