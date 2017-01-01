Пражский зоопарк празднует 75-летие со дня рождения первого белого медведя

Пражский зоопарк ( Zoologická zahrada hl. m. Prahy) — один из крупнейших в Европе. Первые зверинцы в Чехии возникли давно, однако настоящим центром экзотических животных Прага стала при Рудольфе II, известном коллекционере диковинок. Однако во время Тридцатилетней войны местный зверинец пришел в упадок, идея возродить его пришла только в 20-х годах XX века.

Разведением белых медведей зоопарк занимается с 1932 года. И только в 1942 году работником удалось сберечь первого детеныша, который прожил рекордных по тем временам 13 лет и получил имя Поларка. Такое же товарное имя Polárka получило одно из знаменитых первых чехословацких мороженых.

За 70 лет в пражском зоопарке родилось 82 медвежонка и всего лишь 12 из них дожили до взрослого возраста. Сегодня в зоопарке живут три питомца белых медведей. 10-летний Том, 14-летняя Берта и самая зрелая медведица – мама Бора, которой 20 ноября исполнилося 31 год.

Пражский зоопарк – излюбленное место для семейного отдыха пражан и гостей столицы.

Здесь обитают 4 500 животных, относящихся к 650 видам. 12 уникальных павильонов и 150 экспозиций занимают общую площадь в 58 гектаров. Кроме того, в Пражском зоопарке есть канатная дорога, поезд, смотровая башня и Детский зоопарк. Ежегодно Пражский зоопарк посещают более 1 миллиона человек.

О.Счастная