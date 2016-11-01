ПРЕБЫВАНИЕ МОЩЕЙ СВЯТОЙ ЛЮДМИЛЫ В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРОКОПИЯ САЗАВСКОГО В ГОРОДЕ ПРШИБРАМ

В день памяти святых Людмилы Чешской и Прокопия Сазавского, 29 сентября 2017 года, православный приход города Пршибрам отмечал не только свой храмовый праздник, посвящённый преподобному Прокопию — пустыннику чешскому, но и праздник, посвящённый пребыванию мощей святой Людмилы в этом храме.

История приобретения мощей святой Людмилы такова: в ноябре 2015 года они были приобретены на пражском аукционе Valentinum одним верующим человеком, и представляют собой небольшой металлический ковчежец, которому более 100 лет, овальной формы, со стеклом, размером 3,9 см на 3,7, толщиной 1,7 см, на лицевой части под полированным стеклом хорошо видны мощи святой Людмилы, уложенные на тёмно-бордовом бархате и обрамлены по периметру украшающими позолоченными элементами. Ковчежец невозможно разобрать без повреждения и с задней стороны он опечатан красной Епископской печатью. Его изображение до сих пор можно найти на официальном портале этого аукционного дома. Как удалось выяснить позднее, мощей святой Людмилы в мире крайне мало, и их можно пересчитать на пальцах одной руки.

В 2017 году этот верующий христианин заказал у ювелира Александра, работающего в Чехии и являющимся многократным победителем конкурса «Драгоценность года», серебряную шкатулку-мощевик. К празднику изделие в традиционно православном стиле и с клеймами чешской пробирной палаты было готово. Шкатулка представляет из себя прямоугольный мощевик, весом 480 граммов и размерами 12,1 х 9,4 х 4 см. Там даже шурупы, держащие стекло, выточены из серебра!

Подобные события в жизни Пражской епархии значительно духовно ободряют верующих, ведут к желанию более углублённо изучать житие прославленных в Чешских землях святых и всё более сплачивают единомышленников, имеющих желание как можно больше узнать о жизни Чехии, через изучение её исторических и духовных корней.

Предполагается, что мощи будут выставляться в праздничные дни в храме преподобного Прокопия Сазавского в городе Пршибрам на радость верующих и жителей города!

3 октября 2017 года, в день святого Олега Брянского,

в любви Божией протоиерей Олег Махнёв