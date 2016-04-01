VZP: ошибки или махинации?

Страховая компания VZP платила пражским лабораториям OmniLab и Nemocnici svaté Alžběty примерно в 40 раз больше обычной цены. Теперь этим случаем занимается полиция. О результатах контрольной проверки, проведенной Министерством финансов совместно с Министерством здравоохранения, сообщил представитель Минфина Михал Журовец. По утверждению VZP обнаруженные факты имели место до вступления в должности нового руководства компании и лишь на уровне одного из региональных филиалов. Новое руководство уже принимает меры по исправлению ситуации.

По словам министра финансов Андрея Бабиша, результатом преступной халатности VZP стали убытки в десятки миллионов крон общественных средств. Он настаивает на том, что страховщики не должны заключать договора с сомнительными партнерами.

В ходе проверки выяснилось, что компании с ограниченной ответственностью Nemocnice svaté Alžběty и OmniLab предлагали по экстремально завышенным ценам услуги, которые к тому же или не оказывались вовсе, или не были нужны. Страховая компания заподозрила махинацию и расторгла договоры с обеими организациями, но потом по неясным причинам возобновила сотрудничество с ними. При этом за каждого пациента, направленного отделением иммунологии и аллергологии больницы св. Алжбеты, OmniLab в 2009–2014 гг. засчитывала страховой компании 25 000 – 114 400 баллов, а за пациентов, направленных другими медицинскими учреждениями, — 2000–3000 баллов. Таким образом страховое возмещение Omnilab от VZP постепенно выросло с 19 млн крон в 2009 году до 138 млн в 2014 году.

«Практически все факты, выявленные при проверке, относятся к периоду задолго до вступления в должности сегодняшнего руководства компании, — говорит представитель VZP Олдржих Тихий. — К тому же все это происходило на уровне менеджмента низшего звена в одном из региональных филиалов». По его словам, новое руководство приняло все меры, чтобы подобные инциденты не повторилтсь. Олдржих Тихий утверждает, что еще до проверки Минфина страховая компания начала сотрудничать с полицией для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Проверка выявила и другие недостатки в работе страховой компании, например, целый ряд нерассмотренных жалоб клиентов, за которыми числились некие оказанные услуги, хотя клиенты их не получали. В ходе контрольной акции были обнаружены случаи нецелевого и бесхозяйственного расходования средств, а также недобросовестного проведения трендов и дискриминации в отношении некоторых участников конкурсов на получение общественных заказов.

В.Стрельченко