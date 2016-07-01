Больничные медсестры в Чехии дождались повышения зарплат

Зарплаты увеличат на две тысячи крон

Как сообщил средствам массовой информации министр здравоохранения Милослав Лудвик, с июля текущего года зарплата медицинских сестер и братьев, работающих в больничных стационарах, домах престарелых и родильных домах, повысятся на две тысячи крон. В конце года Министерство обещает повысить зарплаты еще на 10 процентов.

Пересчет зарплат в бюджетных больницах будет произведен автоматически. Частные медицинские стационары будут получать дотации через ходатайства в своем регионе.

Прибавку получат в общей сложности 43 тысячи человек из числа младшего медперсонала. Согласно статистике здравоохранения, средняя зарплата медицинских сестер в Чехии составляет 28.500 крон.

В настоящее время в Чехии наблюдается острая нехватка медицинских сестер в больничных стационарах. По мнению министра, туда должно быть направлено дополнительно до четырех тысяч медработников.

В.Стрельченко