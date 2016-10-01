В ближайшее время в Чехию приедут 10 тысяч украинцев по рабочим визам

Министр промышленности и торговли Чешской Республики Иржи Гавличек в интервью новостному каналу ЧТ 24 пообещал, что в ближайшее время в Чехию приедут 10 тысяч украинцев с рабочими визами на свободные вакансии чешских промышленных предприятий.

Кроме предприятий промышленности, рапортуют о нехватке горничных и поваров чешские отели и курортные города. Больницы ищут украинских медсестер, стоматологов и врачей других специальностей. Строительные фирмы тоже с нетерпением ждут ускорения процедуры получения разрешения на работу для украинцев.

Министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек провел в столице Украины переговоры с первым вице-премьером и министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивом и министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом. Как отметил Иржи Гавличек в ходе встречи с украинскими коллегами, после значительного снижения объемов двусторонней торговли, вызванного политико-экономическим кризисом и конфликтом на востоке страны, в настоящее время происходит оживление экономического сотрудничества двух стран. Чешский министр также высоко оценил тот факт, что, несмотря на тяжелое положение, Украина остается надежным партнером при транзитных поставках нефти и газа в ЧР и играет ключевую роль в вопросах энергетической безопасности ЕС. Он также подчеркнул, что Чехия поддерживает проведение Украиной экономических реформ. Также Иржи Гавличек возглавил делегацию чешских предпринимателей на чешско-украинском бизнес-форуме.

Во время экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заместитель министра труда и социальной политики Чешской Республики Томаш Петричек заявил, что среди трудоустроенных в этой стране иностранцев больше всего украинцев.

«Кроме того, сейчас мы имеем 300 тысяч заявок от украинцев на работу в Чехии и около 200 тысяч вакансий для трудоустройства. Это означает, что количество украинских работников в Чехии будет расти. При этом, что украинцы уже стали самой большой трудовой общиной в Чехии», – рассказал заместитель министра.

По словам чешского чиновника, государственная политика настроена на содействие трудоустройству украинцев.«В Чехии есть проблемы на рынке труда, которые не можем решить без работников из третьих стран. Поэтому мы делаем упрощенную систему для трудоустройства рабочих, которые имеют высокую профессиональную квалификацию, которой не хватает на нашем рынке. Также мы думаем над мерами, которые упростят трудоустройство для рабочих со средней квалификацией», – отметил заместитель министра труда и социальной политики Чешской Республики Томаш Петричек. .

В.Стрельченко