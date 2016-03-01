Жители Чехии все чаще жалуются на службы чешской почти

Практически все услуги при этом с нового года подорожали!

С нового года компания Česká pošta подняла цену на заказные и ценные письма и бандероли по Чешской Республике на 10 крон, а за границу — на 20 крон! Соответственно подорожали услуги Balíky do ruky и доставка посылок весом свыше 10 кг. Об этом сообщило Чешское коммуникационное управление (Český telekomunikační úřad). «Чешская почта должна соотносить свои цены с расходами, и если мы хотим повысить качество своих услуг, мы вынуждены корректировать цены. Несмотря на это, наши услуги остаются одними из лучших на рынке», — утверждает пресс-секретарь управления Матиаш Витик.

На одну крону подорожали почтовые денежные переводы, а наложенный платеж теперь стоит 14 крон вместо 12. На одну-три кроны больше будут платить за обычные, заказные и ценные отправления владельцы карт заказчика (Zákaznická karta České pošty), клиенты Гибридной почты (Hybridní poštа) и др.

В последний раз тарифы на внутренние отправления Чешская почта поднимала в мае прошлого года, когда цена марок выросла с 13 до 16 крон, а на заграничные — в феврале 2015 года. В 2015 году прибыль почтового предприятия увеличилась на 25% и достигла 302 млн крон, а совокупный доход — на шесть процентов (до 20,26 млрд).

Несмотря на хвалебные отчеты пресс-секретаря этой организации, граждане все чаще жалуются на качество их услуг: то приходит смс, что клиент не был дома, что не является правдой, и гражданин вынужден лично идти на почту; то и вовсе никаких сообщений или письменных уведомлений, и пользователь вынужден сам через Интернет и телефон разыскивать свою долгожданную бандероль. При этом бандероль на почте по закону может находиться по сроку даже меньше, чем письмо, не более 7 рабочих дней. Многие теперь вместо услуг Чешской почты стараются выбрать другой тип доставки, выбирая PPL, DPD, Geis, услуги служб Zásilková, Uloženka, ChytryBalik или любую другую устраивающую их альтернативу.

Э.Дружинина