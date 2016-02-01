С 1 марта предприниматели должны пользоваться электронными кассами

Или как минимум использовать специальное программное обеспечение, зарегистрированное в Министерстве финансов Чешской Республики

Закон «Об электронном учёте выручки» (Zákon o evidenci tržeb) начал действовать 1 декабря 2016 года.

Электронную регистрацию выручки (elektronická evidence tržeb, EET) теперь придется вести всем фирмам и индивидуальным предпринимателям в Чехии, которые получают доход в денежной форме (наличными). Закон касается субъектов предпринимательской деятельности, которые платят или обязаны платить налог на прибыль в Чехии.

Новая система, которая охватит около 60% населения Чехии, вовлечённого в малый и средний бизнес, призвана не только усилить контроль государства за наличными платежами, но и уменьшить количество сокрытий выручки, а также посодействовать, таким образом, борьбе с теневой экономикой. Несоблюдение закона грозит предпринимателям штрафами, а в случае серьёзных нарушений – приостановкой деятельности.

Электронный учёт выручки действует следующим образом: перед печатью электронная версия чека посредством Интернета отправляется в Финансовое управление, откуда тут же приходит ответ в виде специального уникального кода, который называется FIK и распечатывается на чеке. Каждый платёж, благодаря этому, успешно зафиксирован Финансовым управлением.

Если же подключение по каким-либо причинам отсутствует, то коды будут созданы ПО (программным обеспечением), которым предприниматель пользуется, а вся информация затем будет отправлена при ближайшем подключении к Интернету.

Электронный учёт выручки (elektronická evidence tržeb EET) должен помочь в борьбе с уклонением от уплаты налогов, благодаря этому прибыль государства должна увеличиться до 18 миллиардов крон в год.

По данным критиков данного закона, электронный учёт выручки может негативно отразиться на деятельности предпринимателей, а многие бизнесмены опасаются злоупотребления их персональными данными.

Чтобы проверить, касается ли вашей предпринимательской деятельности электронный учёт выручки (elektronická evidence tržeb EET) и с какого периода, Вы должны отыскать соответствующую категорию своей деятельности в перечне стандартной классификации видов экономической деятельности Европейского Союза.

Можно сделать запрос в налоговое управление – подать так называемую žádost o závazném posouzení o určení evidované tržby, чтобы вам фициально ответили на этот вопрос. В заявлении необходимо подробно описать вид деятельности или деятельностей, от которых идет выручка. На основании полученной информации налоговая будет решать, нужно компании вести EET или достаточного упрощенного учета.

За рассмотрение заявления необходимо будет заплатить государственный сбор 1000 крон. Налоговое управление обязано выдать заключение в течение трех месяцев.

В.Стрельченко