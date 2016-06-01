Безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу 11 июня

Совет Евросоюза 11 мая утвердил законодательную инициативу законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

"Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины — важное событие, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС. Оно было принято после того, как Украина провела необходимые реформы в ряде областей, в том числе в сфере миграции, общественного порядка и безопасности, международных отношений и основополагающих прав. Кроме того, механизм приостановки, недавно принятый ЕС, позволяет Союзу приостановить такую либерализацию, если из-за Украины возникнут серьезные проблемы с миграцией или безопасностью", — заявил по этому поводу министр внутренних дел Мальты Кармело Абела.

Для ускорения процедуры решение было принято Советом министров сельского хозяйства и рыбалки, заседание которого проводится сегодня, не дожидаясь встреча профильной Совета министров внутренних дел.

Известно, что церемония подписания соответствующего решения президентом Европарламента и представителем председательства в Совете ЕС состоится 17 мая, ее намерен посетить Президент Петр Порошенко. После этого подписанный регламент должен быть опубликован в официальном вестнике ЕС.

Фактически безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации — ориентировочно 11 июня.

Действие безвизового режима будет действовать только если у путешествующего есть биометрический паспорт и туристическая страховка. В случае наличия обычного загранпаспорта все равно нужно будет получить биометрическую визу,

По материалам lb.ua