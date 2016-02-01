Письмо тому, с кем разговор невозможен — мощная практика освобождения

Это своеобразный ритуал очищения

Думаю, практически каждому знакома ситуация, когда отношения с человеком прекращены, но тем не менее чувств, мыслей и слов, адресованных ему, остается много.

Отношения могут заканчиваться по-разному. Иногда они, как бы сами собой сходят на нет, и не остается недосказанности, так как в них угасла энергия. Но бывает иначе, отношения обрываются вне зависимости готовы ли вы к этому.

Примером может быть внезапное, как вам кажется, решение партнера (друга) прекратить отношения, неожиданное решение шефа уволить вас, или смерть близкого человека. В некоторых случаях можно сказать, взаимодействие прекращено, тогда как отношения все таки еще живы.

Именно внезапность может оставлять большое количество «зависших» реакций. С одной стороны, не ожидая разрыва, человек мог не высказать все то, что накопилось за долгий период, с другой, у него остается не пережитой реакция на сам разрыв как таковой. Бывает и так, что к расставанию человек был готов, но по мере переживания утраты возникают все новые и новые чувства.

Ситуация, когда диалог по разным причинам невозможен, может годами сдерживать человека. Внутри себя многие не раз репетируют десятки вариантов разговора, так и не состоявшегося в реальности. Что же делать, когда важная для вас беседа по разным причинам не может состояться. Одним из способов справиться, может стать написание писем.

Цель написания письма вовсе не в отправке, а в том, чтобы помочь себе высвободиться от цикличных диалогов (точнее монологов) в голове, от сильных переживаний, отражающихся на всей вашей жизни. Письма помогают так же в ситуации, где диалог возможен, но вы по каким-либо причинам не готовы, не можете или не хотите говорить о своих переживаниях напрямую. Возможно, чувства слишком сложные, может страшит реакция партнера.

Один из плюсов «письма без отправки» в том, что нет надобности, что называется «следить за базаром». Вы можете написать все, что только пожелаете, в любой удобной для вас форме. Можно попросить прощения, предъявить претензии, разразиться гневом или признаться в любви. В общем, выразить все чувства, которые у вас есть.

В ходе беседы с близкими или с психологом, можно постепенно разобрать весь внутренний хаос, оставшийся после потрясения. Но бывают ситуации, когда человеку не с кем поделиться своими переживаниями, когда все и слова и чувства и мысли крутятся у него в голове, не имея последовательности, вперемешку, а такое состояние только усугубляет положение вещей. Именно с этим связан другой плюс написания писем — упорядочение. Постепенно выписывая каждое слово, вы укладываете по полочкам все то, что происходит в вашем внутреннем мире. Но для этого лучше писать письмо от руки на бумагу.

Итак, если этот способ вас вдохновил, выберите подходящее время и место, где никто не потревожит. Это немаловажно, так как при написании письма могут подняться чувства, покатиться слезы, например. И у вас должно быть пространство для переживаний. Вы можете писать о своей боли, злости, обиде или сожалении. Нет никаких ограничений. Иногда письма бывают длинными, иногда короткими, в одну строчку, они могут быть однообразными или непоследовательными.

Это не столь важно, главное чтобы они вам помогали. Напоминаю, письмо не для отправки! Письмо написано. Как с ним поступить решаете вы сами. Я не рекомендую хранить письма, все таки главный смысл методики в том, чтобы помочь себе избавиться от переживаний, которые со временем могли стать токсичными. Каждый может придумать свой способ, подходящий именно вам. Возможен вариант сожжения, «ритуального сожжения», если хотите.

Во-первых, это своеобразный ритуал очищения и не секрет, что во многих культурах для этого используют пламя.

Во-вторых, когда ваш близкий человек умирает, а так хочется, чтобы он услышал ваши мысли, чувства, это может прозвучать мистично, но можно в такой способ «доставить» письмо туда, куда письма «не отправляют» и в таком случае, сожжение, можно воспринимать как способ «доставки».

Надеюсь, что эта методика поможет многим в ситуации, где ваши чувства и переживания не имеют возможности быть услышанными теми, кто для вас важен, или же, кого больше с вами нет, или же, чтобы освободить от невысказанных фраз, мыслей и чувств вашу жизнь.

Днишева Тамила