Ренессансно-барочный комплекс Нового Королевского дворца – это малый чешский Эрмитаж

Испанский зал (Španělský sál), фото В.Степановой

В 1354 году, когда Пражский Град стал резиденцией императора Священной Римской Империи Карла IV, началась перестройка королевского дворца и были начаты работы по укреплению замка. У построенного около собора Святого Вита дворца, крыша была покрыта золотом, чтобы никто не сомневался во власти и богатстве правителя.

Новую резиденцию королей Чехии в Пражском граде начали строить в 1564 году, при Максимилиане II. Над проектом главных корпусов комплекса работали три архитектора: Бонифаций Вольмут, Джованни Мария Филиппи и Джованни Гарджиолли. На месте летнего дворца Фердинанда III было построено новое здание по плану Джузеппе Маттео.

Портрет Рудольфа II. Художник Мартино Рота

Время правления Рудольфа II (1576-1611) считается в Чехии вторым Золотым веком после первого культурного подъема – Золотого века правления Карла IV (1346-1378).

Рудольф II сыграл большую роль в ренессансной перестройке Праги и особенно Пражского Града – в частности, резиденции королей.

При Рудольфе II велись работы по строительству северного крыла, где сегодня располагается Испанский зал. Именно здесь хранились научные и художественные коллекции короля. После того, как Град был захвачен шведами в 1648 году, всем зданиям был причинен значительный урон, были разграблены ценнейшие коллекции Рудольфа II.

К своему двору император, игравший роль мецената, привлёк учёных и деятелей искусства различных стран — при нём в Праге работали художники Бартоломей Шпранглер и Джузеппе Арчимбольдо (автор знаменитого портрета Рудольфа), скульптор Адриан де Врис.

Под руководством минералогов Рудольф собрал «Кунсткамеру» — коллекцию драгоценных камней и минералов различных регионов.

Портреты правителей, салон Габсбургов (Habsburský salon), фото В.Степановой

Самые последние изменения в архитектуре Пражского Града привнесла императрица Мария Терезия, которая перестроила все здания в стиле барокко.

Период ее правления (1740-1780) ознаменовался пробуждением национального самосознания. В стране началась эпоха просвещения.

Придворный архитектор Николо Пакасси в тот период объединил несколько разрозненных зданий в общий барочный комплекс. Тогда же была отреставрирована большая часть интерьеров южного крыла.

Комплекс Нового Королевского дворца условно делится на четыре крыла: центральное, западное, северное и южное.

Центральное крыло

Широкий коридор (Široká chodba), фото В.Степановой

В центральном крыле находится Широкий коридор (Široká chodba). Это помещение бывшей Кунсткамеры Рудольфа II, в котором хранилась коллекция удивительных вещей, собранных императором за много лет. К сожалению, знаменитое императорское собрание редкостей в 1648 году было вывезено из дворца шведами в качестве военного трофея – подарка для королевы Кристины. Сейчас стены Кунсткамеры украшают полотна с изображением морских баталий.

Старый зал с балочным потолком (Stará síň s trámovým stropem) и подлинными гобеленами XVII века, фото В.Степановой

К Широкому коридору примыкают Новые салоны (Nové salony) – помещения, знаменитые уникальными потолочными росписями. В этом крыле также находятся Старый зал с балочным потолком (Stará síň s trámovým stropem), Белая башня (Bílá věž), восьмиугольная комната Октогон (Oktogon) (бывшая часовня Святого Вацлава), зал Янака (Janákova hala), посвящённый известному архитектору, в котором выставлены подлинные гобелены XVII века.

Зал Янака (Janákova hala), фото В.Степановой

Западное крыло

Ворота Матиаша (Matyášova brána), фото В.Степановой

Западное крыло дворцового комплекса появилось в период реконструкции дворца по проекту Пакасси. Начинается оно от въездных ворот Матиаша. В правую часть здания ведёт парадная лестница Николо Пакасси (Pacassiho schodiště). Её пластическое оформление выполнил Игнац Платцер – выдающийся скульптор и резчик эпохи позднего барокко.

В левую часть Нового дворца, к проходу между первым и вторым внутренними дворами, ведёт Колонный (Лестничный) зал (Plečnikova Sloupová síň). Архитектор Осип Плечник создавал его в 1927–31 гг. Колонный зал Плечника, построенный напротив парадной лестницы Пакасси, вместе с Матиашовыми воротами (Matyášova brána) служил грандиозным входом во дворец. Для обустройства Колонного зала было разобрано четыре этажа северной части западного крыла. После этой перепланировки открылось высокое пространство, перекрытое роскошным медным потолком и ограждённое тремя рядами стройных колонн, стоящих друг над другом.

Ротмайеров зал (Rothmayerův sál), фото В.Степановой

Торжественный зал Ротмайера (Rothmayerův sál) с красивым деревянным кассетным потолком ведёт к самому значимому парадному помещению дворца – Испанскому залу. В Ротмайеровом зале, занимающем площадь 500 м², установлена мраморная статуя президента Томаша Масарика – работа скульптора Яна Штурзы.

Гардероб Испанского зала (Šatna Španělského sálu) был реконструирован в 2002 году. Его оформлением занимался современный дизайнер и архитектор Боржек Шипек.

В 1965 году часть западного крыла и нижний этаж северного были переоборудованы под художественную галерею Града (Obrazárna Pražského hradu) (до этого в помещениях находились королевские конюшни. Комплекс галереи был поэтапно реконструирован в период 1922–64 гг. Сегодня в экспозиции представлены остатки богатейших королевских коллекций XVI—XVII веков, а также несколько полотен из прославленного рудольфовского собрания (некоторые картины были возращены в Королевский дворец из Антверпена и Вены).

Для экспозиции выбрали самые ценные произведения старых мастеров и современные полотна. Картины размещены в галерее по принципу их принадлежности к различным школам живописи. Среди выставленных полотен можно увидеть работы Тициана, Тинторетто, Рубенса и Кранаха; произведения рудольфинских мастеров – Аахена, Спрангера. К более поздним по времени экспонатам можно отнести работы Брандла, Купецкого, Алеша, Славичека, Хитусси.

Последняя реконструкция галереи Града была окончена в 1997 году. Сегодня пройти к художественной экспозиции можно через вестибюль Карнака, расположенный под парадной лестницей.

Северное крыло

Галерея Рудольфа II (Rudolfova galerie), фото В.Степановой

В комплекс северного крыла входят галерея Рудольфа II (Rudolfova galerie) и Испанский зал. Они находятся на верхних этажах, над бывшими придворными конюшнями (Císařská konírna). Галерея была построена по проекту Джованни Гарджиолли ещё во времена Рудольфа Второго, для размещения части художественной коллекции императора. Стены этого помещения были гладкими и плоскими, так как предназначались специально для экспозиции картин. После реконструкции интерьеров, проведённой в XIX веке, светлые стены и потолок галереи были покрыты множеством рельефных изображений и украшений. Часть коллекции Рудольфа, сохранившаяся после нашествия шведов и других значительных потерь, была перенесена в галерею Града.

Испанский зал (Španělský sál), фото В.Степановой

Испанский зал (Španělský sál) сегодня служит главным представительским помещением дворца. Построили его в XVII веке по проекту Д.М. Филиппи. Изначально и это помещение предназначалось для размещения художественного собрания Рудольфа Второго – страстного коллекционера произведений искусства. Здесь хранилась императорская коллекция скульптур. Своё название Испанский зал получил в честь ещё одной страсти Рудольфа II – породистых лошадей. В конюшнях под северным крылом дворца содержались чистокровные испанские кони.

Площадь Испанского зала составляет 903 м²; высота свода – 12 метров. Вначале зал был перекрыт расписным потолком, державшимся на высоких деревянных колоннах, установленных вдоль центра. Это было необходимое архитектурное решение – двускатная крыша над залом нуждалась в поддержке посредине. При реконструкции XVIII века, проведённой Килианом Игнацем Динценхофером, перекрытие было немного приподнято над залом и заменено сводчатым потолком. Под сводом на стенах образовался дополнительный ряд круглых окон.

В Испанский зал можно войти через порт в саду, фото В.Степановой

В период терезианской перестройки был обновлён фасад этой части здания. Снаружи пристроили портик, который вёл в Испанский зал прямо из сада На бастионе. В конце XVIII столетия вдоль Испанского зала был построен клиновидный коридор для рекреации – часть окон при этом была замурована и заменена садовыми ведутами.

Для коронации Фердинанда V в 1836 году Испанский зал был вновь реконструирован. Его превратили в роскошный бальный зал. Были изготовлены восемь огромных зеркал, новый дубовый паркет, большие позолоченные люстры. Стены и своды зала были окрашены в белый цвет и декорированы золотым орнаментом.

Ещё одна реконструкция зала проходила при подготовке к коронации Франца-Йозефа I (которая впоследствии не состоялась). Новое оформление роскошного помещения в псевдобарочном стиле выполнил Фердинанд Кишнер. Испанский зал украсили аллегорические статуи работы де Винье, символизирующие науку, промышленность, коммерцию и искусство.

Сегодня Испанский зал используется для важнейших государственных и массовых культурных мероприятий.

Южное крыло

Южное крыло здания открывается помещением гардероба для высоких гостей. За ним находится Входной салон (Vstupní vítací salonek), украшенный гобеленами с античными сюжетами и картинами с изображениями ангелов-путти (из-за этого помещение часто называют Детским салоном).

Тронный зал (Trůnní sál), фото В.Степановой

Тронный зал (Trůnní sál) – помещение с прямым белым сводом, украшенным тонким золотым орнаментом и тремя хрустальным люстрами. Здесь установлен позолоченный белый камин. На полу лежат персидские ковры, на стенах размещены исторические полотна. В Тронном зале проходят государственные приёмы и торжественные обеды.

Салон Брожика (Brožíkův salon), фото В.Степановой

Салон Брожика (Brožíkův salon) посвящён художнику Вацлаву Брожику. В небольшом помещении находится несколько картин известного чешского живописца – в том числе, масштабное полотно с изображением сцены сватовства короля Вацлава к дочери Карла VII.

Салон Габсбургов (Habsburský salon), фото В.Степановой

Интерьер изящного Габсбургского салона (Habsburský salon) сохранился со времён Марии Терезии. Его стены украшены династическими портретами Габсбургов – живописными изображениями детей императрицы.

Стеклянный салон (Skleněný salonek) интересен уникальным персидским ковром, на котором восточными мастерами выполнены изображения животных и людей, противоречащие Корану. Это помещение веками служило королевской спальней.

Зеркальный салон (Zrcadlový salon), фото В.Степановой

Зеркальный салон (Zrcadlový salon) с большими зеркалами и обилием позолоченных украшений в своё время был обеденным залом. Малый салон (Malý salonek) использовался, как туалетная комната императриц. На стене помещения сохранилось полотно работы Петра Брандла с изображением Святого Павла.

Салон с камином (Salonek s krbem), фото В.Степановой

Салон с камином (Salonek s krbem) с золотистыми стенами, красивой барочной мебелью и изящными часами предназначался придворным дамам.

Музыкальный салон (Hudební salon), фото В.Степановой

В Музыкальном салоне (Hudební salon), который служил для занятий музыкой, выставлены гобелены XVII столетия с аллегорическими изображениями четырёх частей света.

Общественный зал (Společenský salon), фото В.Степановой

В ренессансно-барочный комплекс Нового Королевского дворца входят красивейшие салоны и залы Пражского Града.

Репрезентационные помещения предназначены для приема официальных делегаций и встреч на гсударственном уровне.

Обычно эти представительские помещения не демонстрируются. Двери в них для общественности открывают дважды в году в дни важнейших национальных праздников.

В.Стрельченко