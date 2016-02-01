Нужно ли менять Openkard?

Литачка — это новое название карты для проезда в пражском общественном транспорте. Выдача таких проездных началась 1 марта 2016 года. Название карты определялось голосованием жителей Праги. Учитывались все предложенные ими варианты. Исключили сразу те наименования карты, которые включали в себя два и более слов. Те названия, которые были созвучны только с одним видом транспорта, типа "трамваенка", не подошли, так как искажали смысл карты, ведь она дает право ездить на любом виде общественного транспорта в чешской столице.

Обладатели Opencard могут спокойно пользоваться карточками до истечения срока их действия. Затем они будут обмениваться на новые карты Литачка.

О замене красных карточек уже сейчас должны позаботиться те пассажиры, у которых они истекают в ближайшее время.

Самый верный способ узнать срок действия Opencard – это приложить ее к валидатору — специальныму считывающиму устройству на бывших терминалах Opencard, они установлены практически на каждой станции метро.

Для пассажиров, у которых срок действия Opencard истекает меньше чем через два месяца, обмен будет производиться абсолютно бесплатно. Если острой необходимости в замене карты нет, но вы уже сейчас хотите получить зеленый проездной или не хотите откладывать замену на потом – пока нет очередей, придется заплатить 100 крон. В настоящее время получение нового проездного занимает 10-15 минут. Если в прошлом при оформлении Opencard пассажир дал согласие на сохранение своих личных данных, то сейчас не надо заполнять никаких бланков. Если вы идете делать пражский проездной впервые или не дали согласие на сохранение данных, то необходимо будет принести.

Литачку можно сделать двух видов: анонимную – то есть переносную и персональную.

Анонимный проездной стоит дороже, но его можно передать другому пассажиру и использовать, например, в фирме, передавая из руки или для часто приезжающих родственников. Годовой проездной для анонимной карты стоит 6.100 крон, тогда как обладатель именной карты заплатит 3.650 крон.

Карта выдается на 5 лет. На сегодняшний день карта работает исключительно как носитель информации для электронных проездных. Авторы проекта пообещали, что в будущем ее можно будет использовать в качестве читательского билета в Городскую библиотеку Праги.

Получить зеленый проездной — карту Литачка можно в здании магистрата (Škodův palác) — на углу улиц Jungmannova и Charvátova в отделе, где раньше оформляли водительские удостоверения. При этом необходимо личное присутствие. Время работы отдела: понедельник и среда – с 08:00 до 20:00, вторник и четверг – с 08:00 до 18:00, пятница – с 08:00 до 15:30. Выдача карты производится сразу после обращения (na počkání).

Э.Дружинина