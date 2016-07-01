Обладатели биометрических паспортов устремились на Запад

Таможенники обнаружили 8-летнего ребенка в чемодане

Украинка пыталась провезти в Польшу своего 8-летнего сына без биометрического паспорта, спрятав ребенка в чемодане. Инцидент произошел в поезде Киев-Перемышль на польско-украинском пункте пересечения границы в Медыке.

Польские таможенники отметили, что женщина нервничала и своим поведением привлекла к себе внимание. При этом один из чемоданов находился у нее, а не в багажном отделении. Женщина не хотела предоставить чемодан для контроля, поэтому открыла его только на несколько сантиметров. Как выяснилось, в чемодане под одеждой находился ее сын.

Женщина несколько дней назад уже пыталась пересечь польскую границу с ребенком, но получила отказ во въезде из-за отсутствия у мальчика биометрического паспорта. Таможенники оштрафовали ее на двесте злотых и выдворили в Украину.

Границу с ЕС без виз уже пересекли более пяти тысяч украинцев.

По материалам liga.net