Пругоницкий парк — идеальное место для семейного отдыха

C 2010 года Пругоницкий парк находится под защитой ЮНЕСКО

На месте современного пражского пригорода Пругонице в XII веке было

небольшое поселение. Подступы к городку охраняла романская крепость на

вершине холма. В XIV веке владельцы этой земли, вельможи из Ржичан,

перестроили ее в готический замок. В XVI веке очередные хозяева имения

реконструировали замок Пругонице в ренессансном стиле. Тридцатилетняя

война опустошила поселение, замок тоже был разорен. После этого

собственники Пругонице менялись, и только в 1800 году началась

серьёзная реконструкция. Имение выкупил граф Ностиц-Ринек — тайный

советник императора. Он восстановил жилое здание в классическом стиле,

заложил первый английский парк. Его внучка вышла замуж за графа

Эрнеста Сильва-Тарука – первого президента Австро-Венгерского

Дендрологического общества, страстного любителя ботаники и

садоводства.



С 1889 года в истории Пругонице началась новая эпоха. Архитектор Йиржи

Стибрал реконструировал замок в духе чешского неоренессанса. Все

постройки были приведены к единому стилю, во внутреннем дворике

установили фонтан. Был заложен знаменитый парк Пругонице, площадью 200

га. Граф Сильва-Тарука решил собрать в своём имении выдающуюся

коллекцию растений.



В составе Пругоницкого парка находится крупнейший в Европе альпинарий

с представителями типичной флоры мировых горных систем.

Здесь растут десятки видов пионов, роз, азалий, кувшинок и многие

другие цветы. В парке находится одна из крупнейших в мире коллекция

рододендров и ирисов. Сегодня в замке Пругонице работает Институт

Ботаники при Академии наук Чешской Республики.

Многие встречающиеся в парке виды растений разводят в местном

питомнике, где любой желающий может их купить за дополнительную плату.



Пругоницкий парк разбит в долине реки Ботич, поэтому его украшают

множество небольших водопадов и искусственных запруд, в которых

обитают крупные карпы и золотые рыбки. Для его пейзажей характерна

чарующая контрастность: темные хвойные массивы сменяются более

светлыми лиственными деревьями. Дорожки Пругоницкого парка проложены с

использованием системы микроландшафтов, суть которой заключается в

том, что посетитель, подходя к каждому новому интересному месту,

открывал для себя следующий потрясающий вид. Согласно новой концепции

расширения, территория Пругоницкого парка увеличилась до 250 га. Длина

его дорожек составляет 40 км.



Как редкий шедевр садовой архитектуры, с 2010 года Пругоницкий парк

находится под защитой ЮНЕСКО.

Каждый 15 минут от станции метро Опатов в Пругонице ходят автобусы 363

и 385, доплата к действующему билету по Праге 12 крон. Входной билет

для взрослого стоит 80 крон, детский и льготный для пенсионеров — 50 крон, семейный билет (двое взрослых и двое детей) — 210 крон. Дети до 6 лет посещают парк бесплатно. Платная парковка для автомобилей — 30 крон в час.

В.Стрельченко