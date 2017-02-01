Минимальная зарплата теперь 12.200 крон!

Правительство Богуслава Соботки повышало зарплату четыре раза — до 9.200 (2015), 9.900 (2016), 11.000 (2017) и до 12.200 крон в 2018 году

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Чехии увеличился на 1.200 крон и составляет 12.200 крон в месяц.

Такое решение приняло правительство Богуслава Соботки 21 августа 2017 года с тем, что оно отвечает нынешним экономическим потребностям Чешской Республики — минимальная зарплата должна составлять не менее 40,5% от средней зарплаты.

Минимальная ставка почасовой оплаты — цена труда за час в самой низкой ценовой категории, повысилась с 66 до 73,2 крон. Правительство надеется тем самым увеличить интерес к низкооплачиваемой работе, сделать ее более привлекательной по сравнению с получением пособий по безработице.

Минимальная зарплата в Чешской Республике постоянно растет.

Понятие минимальной заработной платы было введено в Чехии в 1991 году. В то время ее размер равнялся 2.000 крон, что составляло примерно половину средней заработной платы. В 2001 году минимальная зарплата выросла до 5.000 крон, что составляло около 36% от средней зарплаты. В 1999, 2000 и 2006 размер минимальной зарплаты менялся дважды в период с января по июнь.

С 2007 года минимальная зарплата была долго неизменной — 8.000 крон, а в августе 2013 года было принято решение об ее увеличении на 500 крон.

В 2014 году, перед приходом к власти правительства Богуслава Соботки, минимальная зарплата в Чехии составляла 8.500 крон. Правительственная коалиция социал-демократов, партии нынешнего премьера Андрея Бабиша ANO и христианских демократов постепенно повышала минимальную зарплату четыре раза — до 9.200 (2015), 9.900 (2016), 11.000 (2017) и 12.200 крон в 2018 году.

В.Стрельченко