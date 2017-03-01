Чехия готова принять около 20 тысяч украинских гастробайтеров

Правительство Чехии увеличило в два раза квоты на прием работников из Украины – с 9,6 тысяч до 19,6 тысяч в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий. "По предложению Министерства иностранных дел Чешской Республики правительство увеличило выдачу разрешений на работу для работников из Украины с 9.600 до 19.600 в год", — рассказал Мартин Стропницкий. Это реакция правительства на проблемы работодателей относительно нехватки рабочей силы.

Чешская Республика имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе — 2,3% в соответствии с методологией Евростата.

Президент Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги уже в который раз предупреждает, что вопросом притока иностранной рабочей силы из Украины в обязательном порядке должны заниматься государственные структуры, иначе Чехии грозит расширение нелегального трудоустройства.

Чешские предприятия испытывают большой дефицит кадров на рынке труда и готовы принять сварщиков, водителей, швей, разнорабочих, программистов, дипломированных специалистов по технологиям машиностроения, электротехников, химиков и специалистов в сфере текстильной промышленности.

В.Стрельченко