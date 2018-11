Более половины чехов считают неверным решением разделение страны на Чехию и Словакию

Мероприятия, посвященные 100-летию образования независимой Чехословакии

В выходные, 27 и 28 октября 2018, в Праге состоится целый ряд праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования независимой Чехословацкой республики. Народные гулянья завершатся фейерверком.

В рамках праздничных мероприятий советуем посетить в субботу 27 октября в 12.15 костюмированное шествие во главе с Томашем Гарригом Масариком. Участники пройдут от Уезда (сбор у дома Tyršův dům) до Вацлавской площади. А в 20.00 на фасаде отреставрированного Национального музея начнется световое шоу — тематический видеомаппинг – объемная видеопроекция на здание музея.

После парада в воскресенье в 16.30 на Староместской площади начнется музыкальный концерт «Лучшие хиты столетия». Выступят знаменитые чешские группы и певцы, в том числе и звезда чешской эстрады — легендарный Карл Готт. Концертные мероприятия также будут представлены на сценах Староместской площади и площади Республики.

Фейерверк – кульминация празднований начнется символически в 19.18. Лучше всего его будет видно с мостов — Čechův most, Štefánikův most и Mánesův most.

По случаю государственного праздника 28 октября уже традиционно для общественности откроется ряд интересных мест, государственных зданий и памятников. Вы сможете посетить, например, Общественный дом на площади Республики, представительские помещения Палаты депутатов Парламента ЧР (Туновский и Штернберский дворцы и дворец Смиржицких) и Сената Парламента ЧР (Вальдштейнский и Коловратский дворцы), а также Тыршув дом (Михнов дворец) на Малой стране.

Юбилей республики будут праздновать не только в Праге. В Плзне можно совершить экскурсию по городу в стиле Первой Чехословацкой Республики или посетить обычно недоступные места. В плзеньской ратуше будет выставлена оригинальная рукопись чешского государственного гимна. По городу пройдет шествие с фонариками, а в завершение праздника небо озарит фейерверк в цветах национального флага.

Столетие образования Чехословакии отмечают и в Брно. Музей города Брно в замке Шпилберк проходит большпя выставка под названием «Год 1918. Что взяла и дала война». В Выставочном центре Брно до конца этого года выставлено з из 20 полотен знаменитой Славянской эпопеи чешского художника Альфонса Мухи.

Расцвет города Злин является заслугой Томаша Бати – основателя всемирно известной обувной фирмы «Baťa». В рамках торжеств Музей юго-восточной Моравии в Злине открыл постоянную выставку, посвященную истории фирмы «Baťa», ее деяниям и всем людям, которых вдохновила злинская атмосфера предпринимательства.

После нескольких лет дорогостоящей реконструкции открывается Историческое здание Пражского Национального музея, который внесет свой вклад в празднование юбилея республики открытием экспозиции под названием «Чехо-словацкая выставка»(28.10.2018 г. – 30.06.2019 г.). Ее экспонаты расскажут о причинах, побудивших чехов и словаков основать собственное независимое государство, и о существовании этого государства вплоть до его распада в 1992 году.

В Техническом музее открылась выставка «Made in Czechoslovakia»(19.10.2018 г. – 30.06.2019 г.), знакомящая с техническим и промышленным развитием Чехословакии, где можно увидеть уникальные изделия, завоевавшие мир.

28 октября на пражской Европейской площади пройдет военный парад, в котором будет участвовать более 2.000 человек и 200 единиц техники.

В последний раз военный парад в Праге состоялся в 2008 году.

Как и в 2008 году, в колонне парада пройдет более 1.700 военных Армии Чешской Республики, а также почти 300 сотрудников Интегрированной спасательной системы: пожарные, полицейские и врачи, а также работники Таможенной службы.

Зрители смогут увидеть почетные стражи Словакии, Франции, США, Великобритании и Италии. Мероприятие посетят и военные ветераны. Парад начнется в 14:00 и завершится в 15:00. Наблюдать за ним можно будет вдоль Европейской улицы. Для приглашенных гостей установят трибуны.

На время мероприятия будет остановлено движение трамваев и ограничен проезд автобусов по улицам Европейская, Сватовитска и Югославских партизан. По окончании парада можно будет пройти по Дейвицкой улице к Летне, где будет представлено 153 единицы военной и спасательной техники – как исторической, так и современной.

Согласно опросу, проведенному агентством Median по заказу Чешского телевидения за неделю до празднования 100-летия Чехословакии, более 70% чехов считает правильным шагом распад Австро-Венгрии и создание в 1918 году независимого государства. При этом такие взгляды более свойственны людям старшего поколения, а среди молодежи их придерживается 50% опрошенных.

Более 70% граждан считает неправильным подчинение ультиматуму Мюнхенского договора 1938 года. Более половины респондентов назвало неверным или абсолютно неверным решением разделение страны в 1993 году на два самостоятельных государства – Чехию и Словакию.

Почти 70% опрошенных поддерживает вступление Чешской Республики в НАТО, а категорически против участия в Североатлантическом альянсе высказывается лишь 8%. 64% респондентов считает правильным решением присоединение страны к Европейскому союзу.

В.Стрельченко