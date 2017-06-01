Для озера Гарда типичны сейши – явление стоячих волн при полном штиле

Этот удивительный феномен изучается учеными

На окраине Ломбардии, всего в 1,5 часах езды от Милана, раскинулось озеро Гарда. Лазурно-голубые воды этого водоема окружены сочной зеленью итальянской природы и могучими склонами Альпийских гор. Озеро Гарда входит в список необыкновенной красоты природных достопримечательностей Италии.

Сказочная Гарда с ее Альпийскими склонами, высота которых достигает 3.500 м, так впечатляет, что захватывает дух. Скальные срезы, бирюзово-лазурная вода, лавандовые ароматы, сказочные закаты, восхитительные рассветы и чистейших вохдух… пылинка не осядет на ваш автомобиль))

Просто не верится!!! Это озеро, площадью, 370 км2 больше чем греческий остров Кос, площадь которого вместе с его морским портом и аэропортом, составляет 290 км2.

Береговая линия Гарды 158 км, а береговая линия острова Кос 112 км.

По форме и протяженности по контуру они чем-то похожи: Кос в длину достигает 45 км, в ширину – от 2-х до 11 км, длина Гарды составляет 52 км, а ширина – 17 км.

Лазурно-голубая вода на озере, благодаря гуляющим там ветрам и изменениям атмосферного давления, вдруг из ровной водной глади в одно мгновение становится волнообразной или похожей на бургистый лед.

Это сейши — эффект стоящих волн. Сейши может длиться от нескольких минут до десятков часов, так что это большая удача, когда вместо ровной водной глади вам удалось на озере Гарда запечатлеть стоящие, а иногда и бурлящие волны — амплитуда которых может составлять от единиц миллиметров до нескольких метров. Этот удивительный феномен до сих пор изучается учеными.

Климат озера характеризуется как средиземноморский. Горы защищают долину озера Гарда от холодных континентальных ветров, здесь редко бывают туманы, близость воды дарит свежесть жарким летом. Вокруг растут персиковые, апельсиновые и лимонные деревья, зеленеют оливковые рощи и кипарисы. Альпийский пейзаж сочетается с луговыми просторами и долинами виноградников.

С давних пор озеро Гарда является излюбленным местом отдыха огромного количества туристов. Это озеро считается самым большим в Италии. Озеро находится на территории трех итальянских регионов – Венето (провинция Вероны), Ломбардия (провинция Брешии) и Трентино – Альто-Адидже (провинция Тренто), между Венецией и Миланом, всего в часе езды от него находится очаровательная Верона. Вдоль всего побережья пролегает автомобильная трасса, по которой раскидано множество городков, селений и коммун с богатым историческим наследием.

Древние римляне именовали это озеро Бенако, а название Гарда зафиксировалось за ним уже в Средние века, оно берет свое начало от одноименного городка в провинции Верона. Если верить некоторым данным 8-го века, название Гарда происходит от немецкого warda, что означает «гвардия», «место наблюдения»

Часть побережья Гарды, которое относится к провинции Вероны, с ее мягким климатом, называют «Ривьерой олив». А берег, который относится к провинции Брешии известен своими лимоновыми садами, сооруженными в форме терасс, за что его именуют «Ривьерой лимонов».

Узкое и вытянутое озеро с северной стороны, постепенно расширяется к югу. Его северная часть окружена Альпами, а южная сторона находится в Паданской равнине. Самые высокие горы, которые окружают озеро Гарда – это Презанелла (3556 м) и Адамелло (3554 м), хотя многие вершины вокруг озера составляют от 65 до 1500 м над уровнем моря.

Бренцоне – маленький курортный городок, расположившийся на берегу озера Гарда всего в 46 км от Вероны. Именно у берегов Бренцоне озеро Гарда достигает своей самой глубокой отметки – 350 метров. Говорят, что его название происходит от фамилии Бренцони. Город раскинулся на территории в 50 кв.км. – он плавно «ползет» вверх от берегов озера до вершины пика Чима Телеграфо (2200 метров). Сегодня в нем проживает около 2,5 тысяч человек. Кроме того, административно в Бренцоне также входит несколько еще более мелких населенных пунктов, лежащих на склонах горы Монте Бальдо, — Марнига, Прада, Кастелло, Кастеллетто, Магуньяно, Порто и Ассенца. Мягкий климат способствует тому, что здесь растут оливки, пробковые дубы, кипарисы, миндаль и олеандр.

Самые ранние археологические находки на территории современного Бренцоне датируются бронзовым веком – это наскальные рисунки возле Кастеллетто. Позднее здесь жили римляне, чье присутствие заметно в историческом центре Магуньяно с его раннехристианской церковью Сан Дзено, одной из самых старых церквей озера Гарда. В 10 веке на островке Тримелоне, лежащем перед Бренцоне, была построена крепость, разрушенная Фридрихом Барбароссой в 1158 году и впоследствии восстановленная Скалигерами. Долгое время она служила складом боеприпасов, а сегодня лежит в руинах. В Кастеллетто стоит осмотреть церковь Сан Дзен де л’Озелет, а в Биазе – церковь Сант Антонио, построенную еще в эпоху Римской империи.

Заслуживают внимания фрески в церкви Сан Никола в Ассенце и храм в Кастелло, в котором хранится икона Богоматери, считающаяся чудодейственной. Несомненно, стоит посетить чудесные исторические центры многочисленных поселений, входящих в Бренцоне, с их сувенирными лавками и восхитительными ресторанами.

В Бренцоне можно отправиться в горный поход или заняться «нордической ходьбой». Летом в городе созданы все условия для занятий виндсерфингом и хождением под парусом – этому способствуют спокойные воды озера Гарда и легкие бризы. Не менее популярны также дайвинг, водные лыжи и рыбалка. Поклонников экстремальных видов спорта ждут отвесные склоны Монте Бальдо с маршрутами разных уровней сложности, рафтинг и сплавы на каноэ. Для спокойного отдыха отлично подойдут конные прогулки и занятия теннисом или гольфом.

Южное побережье озера украшает центр оздоровительно-термального туризма — городок Сирмионе. Еще издалека виден старинный замок Скалигеров. Кажется, что он построен прямо на воде. Замок украшают зубчатые стены и смотровые башни. Одна из них высотой 47 метров сегодня используется туристами для обзора окрестностей. В городе находится уникальный археологический памятник – «Гроты Катулла». Это комплекс развалин древней виллы, на которой проживал известный поэт Гай Катулла. Приблизительная дата постройки – 30 гг. до н.э.

Сирмионе широко известен как лечебный термальный курорт. Воды источника Бойола насыщены серой, бромом и йодом. На выходе имеют температуру 69°С. Обладают целебной силой, омолаживающим эффектом. В пределах источника расположено несколько лечебниц и оздоровительных центров.

Температура воды колеблется от 6 градусов в декабре до 27 градусов в августе, превращая озеро привлекательным для желающих покупаться.

Посещение озера является гарантией приятного и интересного отпуска не только для тех, кто еще никогда не бывал в этих краях, но даже и для тех, кто живет поблизости.

Скалы и берега, которые утопают в средиземноморской растительности, зеленые виноградники, где созревает ароматный виноград, итальянская кухня и обустроенные чистые, комфортные и лазурные пляжи, где можно хорошо провести время, термальные источники, туристические маршруты и невероятные сказочные природные пейзажи – все это озеро Гарда, лучшее место для отдыха в Италии круглый год.

В.Степанова