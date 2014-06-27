Если ребенку рот не затыкать, то горло болеть не будет!

Горло болит не от холодной воды, а от невысказанных эмоций!

Просто наблюдая как очень взрослые люди общаются с детьми, замечаешь древние СТЕРЕОТИПЫ ОБЩЕСТВА:

1. "Не пей холодную воду, а то горло заболит".

— Горло болит не от холодной воды, а от невысказанных эмоций/мыслей.

Если ребенку рот не затыкать тогда, когда он говорит, кричит, плачет, а также не ругать его за его слова, эмоции и способы их выражения, то горло болеть не будет.

2. "Не балуйся с едой."

— Дети вообще не умеют баловаться. Они познают мир и физические свойства предметов, в том числе и еды.

3. "Не смотри так близко, а то глаза сломаешь/зрение посадишь"

— Что значит сломаешь? Куда зрение посадишь, на диван что ли?)))

Зрение ухудшается (становится близоруким), когда формируются неприятные ассоциации с будущим. Например, когда взрослый говорит грубо: "вот вырастешь — узнаешь", "вырастешь — поймешь как трудно живется/зарабатывается и т.д."

А также зрение становится близоруким, когда человек отказывается видеть детали, тоже в следствии запретов на это.

Дети очень любят всё рассматривать, трогать, в том числе и на улице, а взрослые их дергают, наезжают, требуют не возиться, не ковыряться. Родители всячески вытаскивают детей из макромира во взрослую скучную жизнь.

4. "Хватит дурачиться/баловаться/беситься".

— Да с чего бы это? Когда еще дурачиться, как не в детстве?

Если в детстве не надурачиться как следует, то потом это желание "побыть клоуном" будет постоянно вылезать во взрослом возрасте в самых странных формах и образах на фоне общей серьезности человека. Еще и будет сопровождаться внутренней неудовлетворенностью.

5. "Что ты такое говоришь! Как тебе не стыдно?!"

— Очень чревато вешать на ребенка стыд и чувство вины. Взрослый так сбрасывает свою ответственность за себя, свое состояние, свой уровень сознания, свой метод воспитания на ребенка. И потом ребенок живет с этим чужим грузом, болеет, становится несчастным, озлобленным на мир, начинает пакостничать и вредничать.

6. "Хватит реветь! Успокойся!"

— Это всё равно что сказать: "Хватит очищать свою душу, оставь внутреннюю боль в себе и живи с ней дальше, сделай вид, что тебе не больно, обмани себя".

Не выплаканная боль будет всегда копиться и делать ребенка злее и черствее.

7. "Упадешь, ударишься, больно будет".

— Если так говорить ребенку, то так и будет. Эти слова — это не предостережение для ребенка, а факты, которые программируют его Сознание на такой исход событий.

Вместо таких фраз нужно помочь ребенку попробовать себя там, где еще не попробовал, дать ему руку, оказать поддержку, вселить в ребенка уверенность в его силах и способностях.

А.Ивчик