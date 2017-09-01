Теперь пражский проездной можно записать на банковскую карту Visa или Mastercard

С сентября в Праге система электронных проездных “PID Lítačka” начала действовать по-новому. Теперь купон, приобетенный в кассах пражского муниципального перевозчика или купленный через Интернет с помощью банковской пластиковой картой, сразу записывается на карту “Литачка”. Часть этих касс работает и по субботам, и даже по воскресеньям (например, в первом терминале аэропорта, на Главном вокзале Праги, на станциях метро Мустек и Андел).

С сентября 2018 года появилась возможность оплаты за проезд пользователям смартфонов с помощью приложения “PID Lítačka” (PID info).

Купон сразу переносится на “Литачку” без необходимости, как было ранее, прикладывать карту к валидатору.

Эти устройства отключат за ненадобностью. Постепенно их уберут со всех станций метро. Валидаторы будут работать еще месяц лишь по формальной причине – из-за пользовательского соглашения.

Другой важной новинкой стала возможность записать купленный проездной на любую (дебетовую, кредитную, предоплаченную и т.д.) банковскую карту Visa или Mastercard. Таким образом, пражанам стали доступны сразу три носителя для проездного билета – классический бумажный, зеленая карта “Литачка” и любая банковская карта. Кроме того, проездной, ранее купленный на “Литачку”, можно перенести на любую банковскую карту.

"Литачка" (Lítačka) – это пластиковый документ, используемый в качестве универсального билета для проезда по Праге и ее предместьях на метро, трамваях, автобусах, речном кораблике, пригородных поездах в пределах городской черты и даже фуникулере на гору Петржин.

Литачку можно сделать двух видов: анонимную – то есть переносную и персональную.

Анонимный проездной стоит дороже, но его можно передать другому пассажиру и использовать, например, в фирме, передавая из руки или для часто приезжающих родственников.

Раньше получить зеленый проездной — карту Литачка можно было тольк в здании магистрата (Škodův palác) — на углу улиц Jungmannova и Charvátova в отделе, где раньше оформляли водительские удостоверения. При этом необходимо личное присутствие. Время работы отдела: понедельник и среда – с 08:00 до 20:00, вторник и четверг – с 08:00 до 18:00, пятница – с 08:00 до 15:30. Выдача карты производится сразу после обращения (na počkání). Теперь есть возможность заказать карту и посредством Интернета.

В.Стрельченко