Сицилия — спокойный и красивый остров

Италия, Сицилия, Лидо-ди-Ното, клубный отель 4* FB+.

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Италия, Сицилия, Летоянни, гостиничный комплекс 4* HB.

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Сицилия — это самый загадочный и контрастный регион Италии. Некогда Гете, приехавший отдыхать на Сицилию, воскликнул: «Если вы когда-нибудь путешествовали по Италии, и не разу не были на Сицилии, Вы не знаете Италии вообще!… Сицилия — ключ ко всему!»

Сицилия — крупнейший остров Средиземноморья. От Аппенинского полуострова ее отделяет канал «Стретто-ди-Мессина», ширина которого не более 3 км. Остров омывается тремя морями — Ионическим, Средиземным и Тирренским — и состоит из множества мелких островов вокруг.

В древние времена Сицилия называлась по-другому — "Тринакрия» (Trinacria).

В первую очередь Сицилия ассоциируется с мафией. И надо сказать, местные рестораторы с удовольствием на этом спекулируют, наоткрывав множество заведений с интригующими названиями «У Мафии», «Пицца от крестного отца» и даже «Мороженое со взрывчаткой». Небольшой городок Корлеоне, который считается «столицей мафии», расположен в 30 км от Палермо. На самом деле это идиллический, спокойный и красивый остров, «нашпигованный» огромным количеством достопримечательностей. Пожалуй, именно эта загадочная смесь каждый сезон привлекает сюда немало туристов.

Самыми культовыми туристическими достопримечательностями Сицилии бесспорно являются Палермо, Вулкан Этна, Катания, Сиракузы, Таормина и Агридженто. Есть и менее избитые туристические маршруты: Барокко Южной Сицилии (Модика, Рагуза и Шикли), Эриче, Трапани и Седжеста, Пьяцца Армерина, Энна и Кальтажироне.

Чем приятна не только Сицилия, но и вся Италия: можно заехать в любой Богом забытый уголок и искренне удивиться красоте, доброжелательности и самобытному ритму, который протекает своим течением, не взирая на динамичные каноны 21 века.

Выбирая пляжный отдых на Сицилии, можно воспользоваться настоящей итальянской привилегией и выбрать пляж с титулом «Голубой Флаг», который гарантирует чистейшие пляжи и море, роскошные закаты и рассветы и незабываемые праздники. Таких пляжей семь: Поццалло, Испика, Липари, Марсала, Менфи и Рагуза. Конечно, этот выбор не для каждого, кто-то просто любит отдыхать, наслаждаясь безупречным сервисом пятизвездочных отелей, а кто-то, наоборот, хочет самостоятельно просыпаться и медленно доходить до ближайшего бара с целью позавтракать и проснуться окончательно, вкусив сладкую ванильную «бреш» (круглая булочка) с «гранито сичильяно»! Что это? Это летний сицилийский завтрак: никаких капуччино и эспрессо, летом требуется соблюдать летнее гастрономические меню! Обед в прекрасном рыбном ресторане с самым неторопливым обслуживанием, необходимость заполнить не христианскую традицию сиесты! Потом пляжная нега, душ, приготовления к вечерней прогулке, ужин и ночные праздники и фиесты!!! Так протекают дни, недели и месяцы сицилийского знойного лета!

Естественно, можно разбавить пляжную рутину культурным отдыхом. Главный секрет — знать куда и с кем идти, чтобы не жалеть ни об одной минутке, проведенной на Сицилии! А жалеть будет бесспорно не о чем: финикийское, греческое, римское, византийское, арабское, Нормандское, испанское и итальянское наследия позволяют определиться с экскурсиями по интересам.

А, если вы любите покушать, то вам точно сюда. Любой регион Сицилии не оставит вас равнодушным к своей кухне. Если вы решили снять квартирку или виллу — первым делом посетите продавца фруктов и овощей — эта лавочка называется «фруттивендоло». Рыбный магазинчик называется «пескерия» или «пешивендоло».

Рыбу и морепродукты лучше покупать и пробовать в приморских местах, а вот горную кухню — в горах — славится кухня Этны, Модики и Рагузы. Фрукты — не забудьте о плодах кактуса опунции, называются fighi d’India — индийский инжир, их завезли на остров испанцы после открытия Америки (Индии, как они полагали). Из овобщей — знаменитые pomosori di Pachino DOC, эти помидоры известны поварам всего мира за их исключительные вкусовые качества. Обязательно отведайте настоящее сицилийское вино, более всего славится Nero d’Avola, этот сорт винограда выращивают только на Сицилии. А так же знаменитые сицилийские мускаты — Москато ди Ното, мускаты Марсалы и Дзибиббо. Также на Сицилии производят одно из лучших оливковых масел в мире.

Обязательно стоит попробовать чисто сицилийские блюда и десерты, например, Cannoli Siciliani, Cassata, которые готовятся из овечьего творога, очень ароматный ликер Limoncello, ну и конечно же такие блюда, как Caponata di melanzane, Parmiggiana и различные сыры, приготовленные на овечьем молоке.

На Сицилии просто необходимо попробовать шоколад Модики и бриош с мороженым. И само мороженое – обязательно, более всего сицилийцы преуспели в приготовлении фруктового мороженого с добавлением арбуза, фисташек, жасмина, корицы и миндаля.

8 вещей, которые нужно сделать на Сицилии

1. Первым делом отправиться на великолепные пляжи острова: блаженное ничегонеделанье — специализация итальянцев.

2. Посетить столицу «моей семьи» — скромный городок Корлеоне.

3. Сфотографироваться на фоне засвеченной в кинематографе лестницы оперного театра «Массимо» в Палермо, увидеть величие Долины храмов поблизости от Агридженто и грандиозный Кафедральный собор в Монреале (Monreale).

4. Съездить на экскурсии на вулкан Этну,

5. Не пожалеть денег на морской круиз на Мальтийский архипелаг или на близлежащие острова – в частности на Липари. До острова из Милаццо за 30 минут можно добраться на судне на подводных крыльях. Липари — крупнейший из 7 вулканических островов, расположенных между Везувием и Этной.

6. Съездить на шопинг в Катанию.

7. Увидеть Сиракузы — родину Архимеда. Это очень ухоженный и красивый город, в который хочется вернуться. Обязательно посетите вечером небольшой городок Ното, который считается жемчужиной сицилийского барокко. Именно в Ното разворачивается часть действия фильма Микеланджело Антониони «Приключение» (1960).

8. Посетить живописный городок с многовековой историей — Таормина (Taormina). Городу более двух с лишним тысяч лет и за это время он успел побывать под властью греков, византийцев, римлян, норманнов, арабов, и, наконец, в 1861 году вошел в состав Объединенного Итальянского королевства. В архитектуре Таормины до сих пор отчетливо просматривается смешение арабо-греко-норманнского стиля, чем, собственно, и интересен городок. Свою нынешнюю славу элитного курорта, Таормина завоевал только в XIX веке, чем, говорят, был обязан господину Гётте. Не просто рай, а тихий рай, так называли этот городок классики мирового искусства.

Остров Сицилия не такой уж и маленький, каким кажется на географической карте мира, и на острове серьезные расстояния, особенно когда уверенно пробираешься неизведанной горной тропой к заветной сицилийской деревушки дабы испить утоляющее жажду вино или побольше узнать о местных жизненных укладах. Если планируете охватить весь остров Сицилия, то нужно выбрать разные аэропорты прибытия и отправления (Катания и Палермо): это два диаметрально противоположных берега острова, позволяющих вкусить все прелести островной жизни.

Если вы прилетаете в Палермо, то до Катании можно добраться либо на машине, по времени этот путь занимает чуть больше трех часов (180 км), так как дорожное шоссе частично перекрыто на ремонтные работы на ближайшие три года; либо на поезде (сицилийские ж/д предлагают прямые рейсы каждый час)! А что, это тоже опыт блестящего погружения в среду носителей уникальной сицилийской культуры!

Но совет экскурсоводов: лучше планировать посещение двух регионов — Палермо и Катании отдельно. Поверьте, вы найдете, чем себе занять и на западе, и на востоке Сицилии как минимум на 12 дней.

Виктория Степанова, русскоязычный представитель чешской туристической фирмы EXIM TOURS, Прага, (+420) 608 301 145