Квота на украинских гастробайтеров увеличена до 40 тысяч

Визовый сбор за прием документов возрастет в два раза

Правительство Чехии увеличило в два раза квоту на прием работников из Украины – до 40 тысяч в год.

В настоящий момент чешским предприятиям требуется около 320 тысяч дополнительных работников, и уже начали в поисках рабочей силы переносить производство в другие страны. Правительство Чехии приняло решение о расширении штата служащих, занимающихся рассмотрением заявлений от граждан Украины. Это реакция правительства Чешской Республики на проблемы работодателей относительно нехватки рабочей силы.

С лета 2016 года в Чехии действует программа «Режим Украина», введенная с целью ускорить процесс урегулирования формальностей для украинцев, заинтересованных в работе на чешских предприятиях. Вместе в визой гражданин или гражданка Украины получают рабочую карту, по которой могут легально работать в стране до двух лет.

В соответствии с методологией Евростата Чешская Республика имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе.

Президент Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги уже в который раз предупреждает, что вопросом притока иностранной рабочей силы из Украины в обязательном порядке должны заниматься государственные структуры, иначе Чехии грозит расширение нелегального трудоустройства.

В 2019 году на оформление разрешений на работу из бюджета выделено 96 миллионов крон. В 2020 году эти расходы вырастут еще на девять миллионов. Государство планирует покрыть эти издержки за счет повышение в два раза визового сбора за прием документов на рабочую карту, рассчитывая собрать таким образом 102 миллиона крон.

Чешские предприятия испытывают большой дефицит кадров на рынке труда и готовы принять сварщиков, швей, разнорабочих, программистов, дипломированных специалистов по технологиям машиностроения, электротехников, химиков и специалистов в сфере текстильной промышленности. Требуются специалисты по таким специальностям как металлообработка, операторы промышленных установок, водители.

В.Стрельченко