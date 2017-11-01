Греческая Лефкада восхищает сказочными пляжами

Чтобы покупаться в море с шикарной бирюзовой водой, не обязательно ехать на Багамы. Греческая Лефкада восхищает сказочными картиночными пляжами с кристально чистой водой.

Лефкада («белый») — греческий остров и одноимённая провинция в Ионическом море, получил свое название благодаря белым отвесным скалам, которые стоят почти по всему западному побережью острова. Согласно преданию, именно здесь бросилась в море великая поэтесса Сафо, покончив с собой из-за несчастной любви к Фаону. Восточное побережье острова густо покрыто растительностью, со множеством живописных заливов. Один из которых, Сивота, столь соответствует описаниям гомеровской «Одиссеи», что немецкий археолог Дерпфельд утверждает, будто гомеровская Итака и есть Лефкада.

Виктория Степанова, русскоязычный представитель чешской туристической фирмы EXIM TOURS, Прага, (+420) 608 301 145

Крупнейший населённый пункт и административный центр провинции Лефкада — город Лефкас, расположенный на севере острова примерно в 20 минутах езды до аэропорта города Превеза.

На восточном побережье острова находятся небольшие курорты Лефкада, Никиана и Пергиали, на северном побережье самый большой курорт на острове Нидри. В 20 км южнее Нидри находится курорт Василики.

К Лефкаде также относятся маленькие соседние островки Меганиси, Мадурис, Скорпиос, Спарта, Кастос и др.

Самый большой курорт на острове – Нидри. Любителей шопинга может порадовать променада в центре города с множеством магазинчиков с сувенирами и не только.

В районе пристани туристов любезно зазывают в уютные ресторанчики с греческой кухней, а в некоторых и с греческими танцами.

Восточное побережье – пологое, более зеленое, с живописными заливами, с галечными пляжами, развитой туристической инфраструктурой и с видом на соседние островки.

Один из них – остров Онассиса, СКОРПИОС, на пляже которого можно искупаться, правда, вглубь этой частной земли вас не пустят. Дело в том, что в Греции только земля может быть частной, а пляжи принадлежат государству, а значит и его гостям – туристам.

В море напротив курорта находятся островки Мадури (остров Валаоритиса), Спарта, Хелонаки, а рядом — полуостров Агиа-Кириаки с домом Дерпфельда на вершине. В 2 км от Нидри, во внутренней части острова, находится водопад.

Василики — поселок, способный конкурировать по популярности среди туристов с Нидри. Находится в южной части острова на берегу большого, защищенного от ветров залива, рядом с песчано-галечным пляжем. Этот залив — любимое место яхтсменов и виндсерферов.

Отсюда можно на лодке (туда и назад за 6 евро) или даже пешком добраться до замечательного пляжа Агиофили и к скале Сафо.



Порто-Кацики — живописный песчаный пляж с отвесной скалой и кристально чистой голубой водой. В Порто-Кацики почти ежедневно курсирует небольшой кораблик из Нидри и Василики.

В.Степанова