Родосская бухта Энтони Куина — рай для влюбленных пар

Anthony Quinn Beach, фото В.Степанова

Скорее купаться! Бухта Anthony Quinn Beach всего в 8 минутах ходьбы от отеля. Из отеля Ladiko открывается живописный вид на залив.

Ladiko Beach, фото В.Степанова

Море и популярная одноименная бухта Ладико находится всего в 150 метрах от отеля. При семейном отеле Ladiko работает бар. Среди прочих удобств — лаундж с телевизором и мини-маркет. Напротив отеля оборудована игровая площадка.

В номерах отеля Ladiko в распоряжении гостей собственная ванная комната с ванной и феном, а также веранда с видом на сад. К услугам гостей номера с кондиционером и традиционный ресторан. На стойке регистрации и в ресторане предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут позаниматься спортом в небольшом тренажерном зале.

Отель Ladiko расположен в 400 метрах от знаменитого залива Энтони Куинн. Город Фалираки, притягивающий людей со всего мира, и 18-луночное поле для гольфа Afandou находятся в 3 км. Расстояние до центра города Родос составляет 17 км, а до аэропорта — 20 км.

С 20.7 Ladiko 3*ВВ на 8 дней 17.890 крон с авиапаралетом из Праги и завтраком, доплата за попупансион 1.990 крон. Стандартная цена 20.890. Ребенок до 7 лет за 7.990 крон. Доплата за полупансион 0 крон.

Бронируйте заранее!!!! Отель с великолепными панорамными видами и хорошим расположением очень популярен у туристов.

При заинтересованности звоните (+420) 608 301 145

Остров Родос сам по себе небольшой — примерно 40 на 60 км. Но этот кусочек суши очень интересный и своеобразный. Интересен он своими пляжами, бухтами, подводным миром и историческими достопримечательностями.

Бухта Энтони Куина — это рай для влюбленных пар. Сама бухта со всех сторон окружена скалами и сосновыми деревьями, которые спускаются к самой воде. Живописные тропинки словно прописаны для романтических прогулок по лесу. В отличии от известного родосского пляжа Цамбика (курорт Колимбмя), здесь всегда свежий и прохладный воздух в палящий полдень от рядом растущих деревьев. Богатый подводный мир и красивое дно бухты привлекают сюда любителей подводного плавания. Недаром именно здесь есть дайвинг центр.

Бухта Энтони Куина и одноименный пляж расположены рядом с поселением Фалираки, на расстоянии порядка 3 км от него и в 15 км от столицы — города Родоса, на северо-восточном побережье острова.

Название этой бухты конечно имеет свою историю. По одной версии Энтони Куинн во время съемок фильма «Пушки острова Наварон» (1961), был просто очарован сказочными красотами этой небольшой бухты. Так как уже в то время он был очень известный актер, а следовательно не бедный, то мог себе позволить купить себе эту маленькую часть Греции. Правительство с радостью пошло на это – известное имя привлекало бы туристов на остров. Естественно, бухта и пляж были названы в честь своего нового хозяина.

А по другой версии, родосские власти сами преподнесли такой шикарный подарок известному актёру, потому что благодаря тому самому фильму «Пушки острова Наварон» (1961), где артист играл главную роль, весь мир узнал о греческом острове Родос. Ещё один немало важный момент в пользу последней версии, в 1964 году во время съёмок фильма «Грек Зорба» (кстати, получившего три премии Оскара) Энтони Куинн, по замыслу сценариста, должен был на пляже танцевать энергичный танец «Сиртос». Накануне Энтони сломал ногу, съёмку отложили, а после того как гипс был снят, боль и ограниченность движений конечно же остались. Получалось только вытягивать ногу по песку, чуть приволакивая. Композитор Микис Теодоракис переделал музыку для более медленного танца, в котором актёр вытягивал руки и скользяще тянул ногу. Так родился танец и мелодия «Сиртаки». После выхода фильма на экран, «Сиртаки» стал самым популярным греческим танцем в мире! и одним из символов Греции! А Энтони Куинн отправился лечить ногу на Родос и снял домик конечно в этой самой живописной бухте, которую и получил в подарок от благодарной Греции. Он собирался там строить виллу, закрыл проход забором со шлагбаумом. Но так ничего и не построил… А в 1984 году бухта и пляж опять перешли в собственность греческого государства.

Мелкогалечный пляж удивительно красив, а вода здесь шикарная, тёплая, ласковая и березово-изумрудного цвета.

В самой бухте, на верхнем ярусе, работает кафе с шикарным видом. Рядом огромная и бесплатная (как и на всех пляжах Родоса) парковка, на 60-80 машиномест.

Как добраться?

На такси. Поездка из Фалираки обойдется примерно в 20 €.

На прямом автобусе в Ладико. Транспорт ходит очень редко и не слишком придерживается расписания, которое периодически меняется в зависимости от сезона, экономических и прочих факторов. В туристический сезон доступно 3-4 рейса в день. Стоимость билета — 2,4 €.

Есть проходящие автобусы из городка Фалираки или курорта Линдос. Их гораздо больше, чем прямых. В этом случае нужно доехать до поворота с указателем Anthony Quinn Bay, а остаток пути (около 1,5 км) пройтись пешком. Стоимость билета — около 2,5 €.

Бухта Энтони Куинна находится в пешей доступности от Фалираки. Из города до нее можно дойти прогулочным шагом за 30-40 минут или доехать на арендованной машине за 8-10 минут.

В.Степанова