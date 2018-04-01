Теперь в пражских трамваях оплатить за проезд можно банковской картой

Ура, свершилось!!! Теперь и в Праге действует служба, которую уже давно оценили в других городах Чешской Республики. Теперь, оплатить за проезд в трамваях и некоторых пражских автобусах можно бесконтактной банковской картой. Возможность платить за проезд безналично предусмотрена уже давно в Карловых Варах, Либерце, Остраве и других городах Чешской Республики. В пражских трамваях терминалы оплаты расположены напротив средних дверей.

Пассажирам для оплаты проезда достаточно выбрать на дисплее терминала язык, сумму тарифа и приложить карту. В рамках одной транзакции можно приобрести один билет.

Терминалы закуплены и установлены банком ČSOB (Чехословацкий коммерческий банк), который будет обслуживать бесконтактную покупку билетов в течение следующих четырех лет. Столичное транспортное предприятие платит банку комиссию в размере 1,99% от стоимости проездного билета. Такой канал продажи остается наиболее дешевым для столичного транспортного предприятия.

В ближайшее время планируется установить аналогичные терминалы в пражских автобусах. Для удобства туристов в первую очередь терминалами оснастили автобусы, действующие на рейсах из пражского аэропорта.

В.Стрельченко,