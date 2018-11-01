RegioJet как здоровая конкуренция

С 31 июля поезда компании начнут курсировать между Прагой и Будапештом

Перевозчик для чехов и туристов намерен организовать движение поездов, которые будут курсировать между Веной и украинско-польской границей.

Сообщается, что Администрация железных дорог Чехии обнародовала проект нового расписания, которое вступит в силу с 13 декабря 2020 года. Хотя это пока лишь предложения, и окончательный вариант должен быть утвержден осенью, но из графика можно получить информацию о некоторых планах ж/д перевозчиков.

Ранее частный чешский оператор автобусных и ж/д перевозок RegioJet уже объявлял о намерениях запуска поезда из Праги в Польшу. Хотя в проекте расписания нет прямого упоминания о планируемом компанией ж/д сообщении с Польшей, но есть поезд между Прагой и Богумином (на границе с Польшей), который будет отправляться из столицы Чехии в 19:50. В Богумине должна быть организована его стыковка с поездом из Вены.

Таким образом, в придачу к анонсированному ж/д сообщению между Прагой и украинско-польской границей, RegioJet хочет добавить ночной поезд из Вены.

"Будучи крупнейшим частным железнодорожным перевозчиком в Центральной Европе, мы собираемся расширяться на другие ключевые международные маршруты", — подтвердил информацию пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондрюй.

До начала распространения эпидемии коронавируса RegioJet планировал запустить поезд из Праги до Медыки с 14 июня текущего года. Маршрут поезда должен пройти через Пардубице, Остраву, Богумин (Чехия), Краков, Жешув, Перемышль (Польша).

Относительно возможности запуска поезда с декабря компания подала соответствующую заявку в Администрацию железнодорожного транспорта Польши (UTK).

В конце апреля RegioJet пополнил свой парк подвижного состава девятью спальными вагонами, которые раньше эксплуатировались в Германии концерном Deutsche Bahn.

После карантина RegioJet уже выполнил первый рейс ночным поездом по новому для себя маршруту — из Праги (Чехия) в Риеку (Хорватия). Таким образом, Чехия после нескольких лет перерыва возобновила ж/д сообщение с Хорватией (раньше поезда ходили в Сплит).

Мвршрут поезда пролегал через Пардубице, Брно (Чехия), Братиславу (Словакия), территорию Венгрии, Любляну (Словения).

В первом рейсе не обошлось без некоторых технических заминок. Так, поезд несколько задержался, следуя по территории Чехии и Словакии, а на словенско-хорватской границе поезд стоял почти час.

До Ходоша (граница Словении) поезд тянул локомотив Siemens Vectron, которым оперирует RegioJet. По территории Словении и Хорватии тягу обеспечивали местные государственные ж/д перевозчики каждой из стран.

С 31 июля поезда RegioJet начнут курсировать между Прагой и Будапештом. Тем самым компания продлит существующий маршрут Прага – Брно – Вена. Особенностью рейса станут дешевые билеты. Они уже поступили в продажу.

Время в пути до станции Budapešť-Kelenföld составит 6 часов 46 минут. До станции Budapešť-Keleti — 7 часов. Это примерно столько же, сколько идут поезда «Чешских железных дорог». Рейсы будут осуществляться дважды в день с отправлением из Праги в 05:20 и 13:20, а из Будапешта – в 07:52 и 15:52.

Стоимость билетов в эконом-классе составит 399 крон в одну сторону. В стандартном классе – 539 крон. Для сравнения, самый дешевый билет у конкурирующих «Чешских железных дорог» стоит 548 крон.

Дешевле конкурентов у RegioJet будет и стоимость поездки из Вены в Будапешт – 9 евро за эконом и 13 евро за стандарт. Если ехать «Австрийскими железными дорогами», то тот же маршрут обойдется куда дороже – 20 евро при заблаговременном бронировании и около 47 евро при покупке в последний момент.