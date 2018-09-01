Как выбрать санаторий в Беларуси?

Особенности белорусских здравниц

Беларусь славится своими санаториями ещё со времён СССР, когда большинство из них и было построено. Традиции лечения соблюдаются и поныне, в том числе научный подход к оздоровлению и совместимость процедур.

Все санатории Беларуси многопрофильные и большие — одновременно в них могут поправлять здоровье до нескольких сотен человек. Как правило, они располагаются в лесу и на берегах рек, озёр или водохранилищ. Практически во всех применяется лечение минеральными водами и грязями. Так, бальнеологические комплексы состоят из водо- и грязелечебниц и кабинетов физиотерапии.

Каждый белорусский санаторий имеет собственную диагностическую базу. Подавляющее большинство из них работает с новым медицинским оборудованием и предлагает большой спектр процедур. Качественное лечение невозможно без грамотных врачей. Белорусские здравницы по праву гордятся своим персоналом. В каждом из них есть как специалисты общего, так и узкого профиля, массажисты, физиотерапевты и т. д.

Основные лечебные направления:

опорно-двигательный аппарат;

гинекология;

органы дыхания;

мочеполовая система;

эндокринная система;

нервная система;

органы пищеварения;

сердечно-сосудистая система;

общеоздоровительная программа.

Как подобрать санаторий в Беларуси?

Санаториев в стране действительно очень много, поэтому при выборе нужно внимательно изучить их официальные сайты, почитать отзывы и руководствоваться следующими критериями:

Профиль лечения. Здесь всё просто — что беспокоит, то и нужно подлечить. Это в случае если выбор осуществляется самостоятельно, чаще рекомендации даёт лечащий врач.

Состояние лечебной базы. Здесь важно обращать внимание на то, есть ли диагностическая база, лаборатория, новизну оборудования, разнообразность и количество предлагаемых процедур. Но это не означает, что лучше тот санаторий, в котором их наибольший набор — главное, чтобы там были процедуры, которые понадобятся лично вам. Всё равно за один оздоровительный цикл не удастся опробовать все.

Медицинский персонал. Здесь можно ориентироваться на отзывы побывавших в конкретном санатории людей. Часто здравница имеет своих «звёзд» — это могут быть врачи, массажисты, инструкторы лечебной физкультуры.

Качество обслуживания. Здесь тоже незаменимо «сарафанное радио». Санаторий может быть оснащён самым современным оборудованием, но отношение к отдыхающим — оставляет желать лучшего.

Цена. Из санаториев Беларуси можно подобрать здравницу под любой кошелёк.

Инфраструктура. Немаловажно и наличие дополнительных занятий для отдыхающих. В летнее время это наличие возможности побыть возле воды — позагорать и покупаться. Это могут быть естественные водоёмы или наличие бассейна

Расположение санатория и его доступность. Если вы отправляетесь в путешествие на автомобиле, вам не доставит труда добраться до самого отдалённого санатория. А если без оного, большое значение будет иметь наличие железнодорожного транспорта, близость автобусной остановки или возможность трансфера.

Экскурсионное обслуживание. Многие отдыхающие хотят иметь возможность отправиться на экскурсии в другие места, например, Беловежскую пущу или Брест. Чтобы не спешить с осмотром, можно заночевать там, заранее узнав приемлемые цены на гостиницы в Бресте.

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Некоторые популярные санатории Беларуси

Перечислить все здравницы страны в небольшой статье невозможно, но вот некоторые из них:

«Жемчужина». Находится недалеко от Гродно на берегу Немана (есть собственный песчаный пляж) в дубовой роще. Минимальная программа лечения (заболевания — нервной и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания) рассчитана на 12 дней. Есть крытый бассейн.

«Приозёрный». В Минской области в 17 км от г. Мяделя, на берегу самого большого озера в Беларуси — Нарочь. Есть собственный оборудованный пляж. Рассчитан на 440 мест. Можно приезжать с детьми, с животными — нельзя. Лечение заболеваний системы кровообращения, нервной системы, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей.

«Боровое». В Витебской области, расположен в сосновом бору на берегу озера. Рядом — Березинский биосферный заповедник. Медицинский профиль: заболевания органов пищеварения, мочеполовой, костно-мышечной, нервной, сердечно-сосудистой систем, кожные, мужских и женских половых органов, органов дыхания.

«Плисса». В Витебской области, в окружении лиственного и хвойного лесов, на берегу озера Плисса, которое является ледниковым и глубоководным. Есть собственные минеральные источники. Лечатся болезни нервной и костно-мышечной системы, а также гинекологические заболевания.

Лечение в санаториях Беларуси рекомендуется тем, кому запрещено или не рекомендуется пребывание в жарком климате. Чистый воздух, уникальная природа, множество водных объектов умеренный климат являются важными составляющими лечения.

А.Пантелейчук