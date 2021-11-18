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Бизнес

Минимальная зарплата — 16200 крон!

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Редактор

С января 2022 года минимальный размер оплаты труда в Чехии вырастет на тысячу крон — с нынешних 15200 до 16200 крон в месяц.

Министр труда и социальных дел Чешской Республики Яна Малачова предлагала повысить минимальную зарплату до 18 тысяч крон. Профсоюзы ее поддержали, в отличие от работодателей, которые назвали столь резкий рост нереальным. В итоге было найдено компромиссное решение.

По данным Министерства труда Чешской Республики, сегодня в Чехии минимальную зарплату получают около 139 тысяч человек. Это примерно 4% от общего числа трудоустроенных граждан.

Последний раз минимальную зарплату повышали в январе 2021 года на 600 крон.

В.Стрельченко

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