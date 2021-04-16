Новые правила футбола



Желтые карточки и предупреждения не переносятся в серию пенальти.

Каждый год Международный совет футбольных федераций или IFAB корректирует футбольные правила. В этот раз обошлось без революционных нововведений, но знать о мелочах в любом случае полезно.

Правило №1 — поле для игры

Нововведение: стойки ворот и перекладина могут состоять из комбинации четырех основных разрешенных форм.

В первом футбольном правиле регламентируются условия проведения футбольных матчей: поле, его разметка, флагштоки, ворота. Мы привыкли к металлическим штангам и перекладинам, которые в сечении представляют собой круг, но правила ФИФА не запрещают ставить деревянные ворота, используя четыре разрешенные формы (в разрезе): круг, эллипс, квадрат и прямоугольник. Раньше следовало выполнять всю конструкцию в одном стиле, теперь можно комбинировать: например, квадратные штанги и круглая перекладина. Интересно, решится кто-нибудь на эксперимент?

Правило №10 — определение результата матча

Нововведение: желтые карточки и предупреждения не переносятся в серию пенальти.

Если по ходу матча вратарь или бьющий игрок нарушали правила исполнения пенальти, получили за это предупреждение или желтую карточку (за повторное нарушение), то перед серией пенальти эти проступки обнуляются, и если снова будет допущено нарушение, судья матча начнет с устного предупреждения.

Правило №11 — офсайд

Нововведение:

Если в результате намеренной игры рукой футболиста защищающейся команды мяч достался сопернику, футболист атакующей стороны не будет считаться находящимся в офсайде.

Правило №12 — фолы и нарушения

Нововведения: