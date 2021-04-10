Почему тренажерные залы в Чехии должны оставаться закрытыми?



Чешская фитнес-палата направила в Министерство здравоохранения ЧР иск с просьбой не дискриминировать их отрасль…

С понедельника в Чехии перестает действовать режим чрезвычайного положения.

В связи с этим, некоторые ограничения будут отменены автоматически. Теперь Чехия будет жить в рамках кризисного — пандемического закона. Режим чрезвычайного положения, введенный в Чехии в связи с эпидемией коронавируса, действовал с 5 октября прошлого года и несколько раз продливался.

С 12 апреля перестает действовать запрет на передвижение между административными районами и отменяется запрет покидать жилище в ночное время. Путешествовать в рамках Чешской Республики теперь можно без ограничений. Школы откроют свои двери для начальных классов. С 12 апреля снова заработают: магазины детской одежды и обуви, канцтовары, фермерские рынки, прачечные и химчистки, ремонт бытовой техники и магазины автозапчастей, зоопарки и ботанические сады.

Правда, последние смогут принять только 20% от обычного количества посетителей и вход в крытые павильоны будет закрыт.

Социальная дистанция и ношение респираторов или нано-масок пока является обязательными. Промтоварные магазины и террасы ресторанов, по данным чешских СМИ, могут начать открываться с конца апреля. О дате открытия спортивных центров пресса умалчивает…



Чешская фитнес-палата направила в Министерство здравоохранения письмо со сбором подписей с просьбой не дискриминировать их отрасль. Палата указывает на неравный подход в принятии мер в борьбе с пандемией Сovid-19. Например, ее возмущает тот факт, что профессиональные спортсмены могут заниматься спортом практически без ограничений, в то время как обычным гражданам – любителям спорта, разрешено заниматься спортом только на открытом воздухе. Тренажерные залы и фитнес-центры должны оставаться закрытыми, почему?… По мнению Палаты, при введении мер Министерство здравоохранения вообще не учитывало долю рисков, а только разделило приверженцев спорта на профессионалов и любителей. Ведь существуют разные виды спорта как контактные, так и бесконтактные, и в залах и спотривных центрах можно соблюдать интервалы также, как и в магазинах, работа которых разрешена.

Инспекция Министра здравоохранения Чешской Республики ожидает дальнейших действий от департамента, возглавляемого новым министром Петром Аренбергером.

Д.Муха