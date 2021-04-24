Старайтесь воспринимать реальность позитивно

Мир, окружающий нас, абсолютно нейтральный. Это мы сами делаем его плохим или хорошим. В жизни не бывает абсолютного удовольствия. Оно всегда ограничивается нашим восприятием мира.
В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды. Он держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимания, а затем спросил: «Сколько, по-вашему, весит этот стакан?»
— «50 грамм!»… «100 грамм!»… «125 грамм!»…- предполагали студенты.
— Я и сам не знаю, — продолжил профессор, — чтобы узнать это, нужно его взвесить. Но вопрос в другом: что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут?
— Ничего, — ответили студенты.
— Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? — снова спросил профессор.
— У вас заболит рука, — ответил один из студентов.
— Так. А что будет, если я, таким образом, продержу стакан целый день?
— Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение в мышцах, и даже вам может парализовать руку, и придется отправить вас больницу, — сказал студент под всеобщий смех аудитории.
— Очень хорошо, — невозмутимо продолжал профессор, — однако изменился ли вес стакана в течении этого времени?
— Нет, — был ответ.
— Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в мышцах?
Студенты были удивлены и обескуражены.
— Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? – Спросил профессор.
— Опустить стакан, — последовал ответ из аудитории.
— Вот, — воскликнул профессор, — точно так же происходит и с жизненными проблемами и неудачами. Будете держать их в голове несколько минут – это нормально. Будете думать о них много времени, начнете испытывать боль. А если будет продолжать думать об этом долгое, продолжительное время, то это начнет парализовывать вас, т.е. вы не сможете ни чем другим заниматься. Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще важнее отпустить эти проблемы от себя в конце каждого дня, перед тем как вы идете спать. И таким образом, вы без напряжения каждое утро сможете просыпаться свежими бодрыми и готовыми справиться с новыми жизненными ситуациями…..
Правила судьбы: соблюдай и будешь счастлив!
Существует 25 правил судьбы… Кто их придумал – неизвестно. Но те, кто с ними ознакомился, во многом соглашаются и в дальнейшем стараются придерживаться их. Это даже не правила, а психотерапевтическая техника. В её задачу входит переубеждение. Процесс этот долгий. Он требует целеустремленности и настойчивости. Поэтому к правилам нужно относиться серьёзно и вдумчиво, а читать их следует каждый день. Если же прочитать один раз и выбросить, то толку не будет. Лучше всего повесить их в комнате, чтобы они постоянно попадались на глаза. Попробуйте, и очень скоро убедитесь, что жить Вам стало значительно легче.
- Начало всему пустота, но она должна быть заполнена.
- Чтобы достичь желаемого, одного желания мало — нужно принять решение. Только в этом случае появятся возможности.
- Чтобы изменить свой путь, нужно остановиться, а уже после этого начать движение в другую сторону.
- В жизни приходится расплачиваться за всё. Но дороже всего стоит бездействие. Иногда это становится очевидным лишь в конце жизненного пути.
- Если человек всё время боится сделать что-то не так, совершить ошибку, то он, даже не подозревая об этом, делает самую большую ошибку в своей жизни.
- Подобное всегда притягивается только подобным. В жизни нет ничего случайного. Мы притягиваем к себе вовсе не тех людей, которых хотели бы видеть возле себя, а тех, кто полностью подобен нам.
- Если Вы видите, что поставленная цель недостижима, то сконцентрируйтесь на других целях. Достигнув их, попытайтесь вернуться к достижению первой.
- Если у жизни ничего не просить, то она ничего и не даст. Если просить что-то неопределённое, то и дар будет носить такой же характер. Необходимо всегда чётко формулировать желания.
- В жизни не бывает абсолютного удовольствия. Оно всегда ограничивается нашим восприятием мира.
- Вы стремитесь к переменам? Тогда забудьте о пассивности. Именно, благодаря ей, упускается тот шанс, который предоставляет судьба. Наметьте маршрут и конечный пункт. Но чтобы до него добраться, нужно отправиться в путь.
- Жизнь всегда заставляет решать те задачи, которые человек избегает решать. От них невозможно спрятаться, так как, не решив какую-то задачу сейчас, её придётся решать на другом жизненном этапе. Но заплатить за решение придётся гораздо больше.
- Выбор в жизни есть всегда. Иногда он заключается в отсутствии выбора. В мире много возможностей. Но, приобретая одно, всегда теряешь что-то другое. Поэтому потери неизбежны. Но их всегда можно рассматривать как новое приобретение.
- Новое всегда подразумевает разрушение старого. Но нужно не только разрушить, но и расчистить место. А для этого требуются силы, время и знания. Ведь нужно знать, что строить и как. Если таких знаний нет, то лучше не разрушать. Иначе можно построить что-то ужасное.
- Человек пытается изменить жизнь, но ему мешают старые стереотипы и привычки. Они всё время стараются вернуть его к привычному времяпровождению. Поэтому изменения всегда идут очень медленно и требуют больших душевных затрат.
- Любой из нас притягивает к себе именно то, что он больше всего любит, ждёт или боится, так как именно на этом фокусируется сознание. Судьба никогда не даёт лишнего. Она щедра, но только в рамках желаемого. Раздвиньте рамки и получите больше.
- Вся жизнь – это сплошные противоположности. Кого-то мы любим, а кого-то ненавидим. С кем-то дружим, а с кем-то соперничаем. Приобретаем и теряем, встречаемся и расстаемся. Человек стремится к стабильности и в то же время испытывает неудовлетворенность от размеренного течения жизни. Невозможно что-то понять, не зная его противоположность.
- Люди стремятся к гармонии. Но чтобы её достичь, нужна гармония внутри себя. Это принятие своих достоинств и недостатков, осознание своего несовершенства и внутренняя умиротворённость. Необходимо, чтобы разум, поступки и чувства действовали согласованно.
- Надо понимать, что мир вовсе не создан для одних лишь удовольствий. Очень часто он не соответствует нашим ожиданиям и представлениям о нём. Но нужно всегда стремиться делать добро. Тот, кто не способен на это, никогда не сможет оценить добро, полученное от других.
- Человека всегда раздражает в людях то, что сидит в нём самом. Другие люди могут стать для нас зеркалами. Нужно только внимательно вглядываться в них. Тогда мы сможем лучше узнать себя.
- Если Вас охватывает сильное желание чем-то обладать, то это означает, что Вы не признаёте своих способностей и достоинств. Вглядитесь в себя, может Вы обладаете гораздо большим, чем желаете.
- Очень сложно противостоять негативным мыслям. Они заставляют страдать, мучиться, волноваться. Из этого негативного роя выделите одну мысль и подавите её. Тогда Вы разорвёте вредоносную цепочку, и она уже не будет так сильно досаждать Вам.
- Примите себя таким, какой Вы есть. Тогда тревоги, волнения, комплексы исчезнут, и Вы сможете начать полноценную жизнь.
- Мир, окружающий нас, абсолютно нейтральный. Это мы сами делаем его плохим или хорошим. Старайтесь воспринимать реальность позитивно, и тогда жизнь станет счастливой и радостной.
- Никогда не относитесь к мнению окружающих как к истине в последней инстанции. Быть для всех хорошим нельзя. Всегда найдутся недоброжелатели. Не позволяйте им брать над Вами верх.
- Все мы приходим в этот мир из ниоткуда и уходим в никуда. Так может быть смысл нашего существования и есть сама жизнь во всех ее проявлениях?
Простые правила не правда ли? Но тем не менее они очень благотворно влияют на мировосприятие. Соблюдать их не сложно, а пользу они приносят неоценимую!
По материалам sovremennayalady.ru, Э.Дружинина