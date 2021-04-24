Старайтесь воспринимать реальность позитивно



Мир, окружающий нас, абсолютно нейтральный. Это мы сами делаем его плохим или хорошим. В жизни не бывает абсолютного удовольствия. Оно всегда ограничивается нашим восприятием мира.

В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды. Он держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимания, а затем спросил: «Сколько, по-вашему, весит этот стакан?»

— «50 грамм!»… «100 грамм!»… «125 грамм!»…- предполагали студенты.

— Я и сам не знаю, — продолжил профессор, — чтобы узнать это, нужно его взвесить. Но вопрос в другом: что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут?

— Ничего, — ответили студенты.

— Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? — снова спросил профессор.

— У вас заболит рука, — ответил один из студентов.

— Так. А что будет, если я, таким образом, продержу стакан целый день?

— Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение в мышцах, и даже вам может парализовать руку, и придется отправить вас больницу, — сказал студент под всеобщий смех аудитории.

— Очень хорошо, — невозмутимо продолжал профессор, — однако изменился ли вес стакана в течении этого времени?

— Нет, — был ответ.

— Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в мышцах?

Студенты были удивлены и обескуражены.

— Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? – Спросил профессор.

— Опустить стакан, — последовал ответ из аудитории.

— Вот, — воскликнул профессор, — точно так же происходит и с жизненными проблемами и неудачами. Будете держать их в голове несколько минут – это нормально. Будете думать о них много времени, начнете испытывать боль. А если будет продолжать думать об этом долгое, продолжительное время, то это начнет парализовывать вас, т.е. вы не сможете ни чем другим заниматься. Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще важнее отпустить эти проблемы от себя в конце каждого дня, перед тем как вы идете спать. И таким образом, вы без напряжения каждое утро сможете просыпаться свежими бодрыми и готовыми справиться с новыми жизненными ситуациями…..

Правила судьбы: соблюдай и будешь счастлив!

Существует 25 правил судьбы… Кто их придумал – неизвестно. Но те, кто с ними ознакомился, во многом соглашаются и в дальнейшем стараются придерживаться их. Это даже не правила, а психотерапевтическая техника. В её задачу входит переубеждение. Процесс этот долгий. Он требует целеустремленности и настойчивости. Поэтому к правилам нужно относиться серьёзно и вдумчиво, а читать их следует каждый день. Если же прочитать один раз и выбросить, то толку не будет. Лучше всего повесить их в комнате, чтобы они постоянно попадались на глаза. Попробуйте, и очень скоро убедитесь, что жить Вам стало значительно легче.