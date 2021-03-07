1224 — горячая линия для водителей в Чехии

Достаточно сообщить оператору регистрационный номер и описать неприятность на дороге.

Номер 1224 доступен круглосуточно — 12 месяцев в году, 24 часа в сутки. Услуга экстренной горячей линии для водителей бесплатна. Вы платите своему телефонному оператору в среднем 3-5 крон за минуту разговора, согласно своему стандартному тарифу за обычную телефонную связь по Чешской Республике. Номер 1224 действует только в рамках Чехии.

Если вы стоите над неподвижным автомобилем и думаете, что вам делать дальше, все, что вам необходиио сделать, это позвонить на горячую линию для водителей 1224. В рамках экстренной помощи вам гарантирована буксировка в объеме, оговоренном в вашей обязательной страховке на транспортное средство. Вы в полной мере воспользуетесь услугами, на которые вы заключили договор обязательного гражданского страхования транспортного средства.

Остерегайтесь «охотников» за несчастными случаями! Ваша страховая компания поможет вам отбуксировать неподвижный автомобиль, достаточно позвонить на номер экстренной помощи автомобилистам 1224!

Если вы позвоните по номеру 1224, через несколько секунд вас свяжут с оператором. Вы сообщите название страховой компании, в которой застрахован автомобиль, или оператор сам найдет эту информацию по номерному знаку вашего транспортного средства. Затем вас переведут в службу договорного сопровождения вашей страховой компании, которая немедленно отправит помощь на место и организует ремонт или эвакуацию в серьезный сервис. И все это в той мере, в какой это оговорено в обязательном страховании ответственности или страховании от несчастных случаев вашего автомобиля.

1224 — спасение и защита от «охотников» за несчастными случаями!

Телефон доверия для водителей 1224 поможет вам обратиться за надежной помощью, и вы сможете отказаться от услуг, которые вам навязывают незваные «охотники» за ДТП, в случае аварии. Они охотятся на своих жертв в дорожно-транспортных происшествиях, где навязывают стрессовым водителям ненужные и неблагоприятные услуги, которые страховая компания часто не может оплатить.

Единый номер был создан Чешским Центром страхователей (Česká kancelář pojistitelů), который желает защитить водителей от так называемых «охотников» за авариями. Эти сомнительные фирмы по оказанию помощи зачастую предлагают ремонт, запасные части или буксировку автомобилей, наживаясь на растерянных водителях в случаях ДТП. Услуги таких фирм часто не покрываются или лишь частично покрываются страховыми компаниями.

В случае аварии или неисправности водителям больше не нужно срочно вспоминать номер экстренной помощи своей страховой компании или выискивать его на зеленой, по последним канонам и белой карте обязательного страхования. Все, что им нужно сделать, это набрать номер 1224 и сообщить оператору регистрационный номер транспортного средства и описать свою неприятность на дороге. «С психологической точки зрения, замечателоно иметь единый контакт, который легок для запоминаний и в случае замешательства вам его подскажет любой автомобилист, а по вашим номерным знакам служба Центра страхователей вас найдет в датабазе единого реестра застрахованных», — добавляет дорожный психолог Михал Уолтер.

После того, как водитель уже находится в контакте со службой помощи, он узнает, на что он имеет право по страховке. «В рамках своей страховки водители имеют право на услуги по оказанию помощи либо бесплатно, либо со скидкой, так почему бы не воспользоваться страховкой», — говорит Петр Болд, президент Чешского Центра страхователей. В рамках страховой помощи будет также гарантирован вывоз автомобиля буксировочной службой.



Четыре шага, которые сохранят вам жизнь!