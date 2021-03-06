140 лет назад был убит царь Александр II

100 лет назад канадский физиолог Фредерик Бантинг открыл инсулин.

160 лет назад Освободитель Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».

Документ об отмене крепостного права был подписан императором 3 марта 1861 года и гарантировал крестьянам личную свободу и общегражданские права. За эту реформу Александара II стали называть Царем-Освободителем.

3 марта 1866 г. 155 лет назад по распоряжению царского правительства в Киеве создана первая публичная библиотека. На момент открытия фонд библиотеки составлял 667 томов и 43 комплекта периодических изданий. В советское время это была республиканская библиотека, после 1994 года — парламентская библиотека Украины.

3 марта 1921 г. 100 лет назад канадский физиолог Фредерик Бантинг открыл гормон поджелудочной железы — инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.

8 марта — Международный женский день или Международный день борьбы за права женщин

Идея установления специального дня солидарности трудящихся женщин всего мира в борьбе против угнетения, неравенства, за свои права была выдвинута известной немецкой революционеркой Кларой Цеткин в 1910 году на женской конференции в датской столице Копенгагене.

Клара Цеткин

День 8 марта был выбран для праздника женской солидарности не случайно. 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. В 1908 году прошли массовые демонстрации, требовавшие запрета детского труда, улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам права голоса. На следующий год социалистическая партия Америки провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным женским днем.

Впервые Международный женский день отмечался в ряде стран Европы в 1911 году. С каждым годом число стран, в которых на том или ином уровне отмечалась эта дата, росло, и в 1970-е годы 8 марта было провозглашено ООН как Международный женский день.

В России Международный женский день 8 марта празднуется с 1913 года. С первых лет советской власти он стал государственным праздником, а с 1965 года этот день стал нерабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный женский день в стране терял свою политическую окраску. После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации и стран СНГ, но в Узбекистане он отмесается как День матери, а в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.

10 марта 1861 г. 160 лет назад в Санкт-Петербурге от сердечной недостаточности скончался 47-летний украинский поэт Тарас Шевченко. Вначале его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, а потом, по завещанию великого Кобзаря, перезахоронили на Чернечей горе (теперь Тарасовой) вблизи Канева Черкасской области.

145 лет назад Александр Белл запатентовал телефон

Слава изобретателя телефона досталась Александру Грейаму Беллу. Сурдопедагог из Бостона 10 марта 1876 года получил патент на аппарат. Приоритет Белла оспаривают: во второй половине XIX века сразу несколько инженеров и ученых в разных странах разработали способы передачи звука голоса по электрическим проводам. Однако именно Белл сумел доказать общественности, что его изобретение эффективно.

Александр Белл



11 марта 1931 г. 90 лет назад в СССР был запрещен ввоз в страну и продажа Библии. В советской энциклопедии Иисус Христос определялся как мифическая личность, а Библия — как сборник мифов, который «церковники используют в целях затмения сознания народа». В то время чтение Библии и участие в христианских собраниях преследовалось правоохранительными органами. Она была приравнена к антисоветской литературе, так как противоречила идеям марксизма-ленинизма.

140 лет назад был убит Царь-Освободитель АЛЕКСАНДР II

13 марта 1881 г. 140 лет назад был убит АЛЕКСАНДР II (1818 — 1881), российский император с 1855 года, вошедший в историю России как Освободитель и Реформатор.

Старший сын сначала великокняжеской, а с 1825 года императорской четы Николая I и Александры Федоровны (дочери прусского короля Фридриха-Вильгельма III), Александр получил хорошее образование. Наставником его был В.А.Жуковский, воспитателем — К.К.Мердер, среди учителей — М.М.Сперанский (законодательство), К.И.Арсеньев (статистика и история), Е.Ф.Канкрин (финансы), Ф.И.Брунов (внешняя политика). Личность наследника престола формировалась под влиянием отца, который хотел видеть в сыне «военного в душе», и одновременно под руководством Жуковского, который стремился воспитать в будущем монархе человека просвещенного, дарующего своему народу разумные законы, монарха-законодателя. Оба эти влияния оставили глубокий след в характере, склонностях, мировосприятии наследника и отразились в делах его царствования. Вступив на престол в 1855 году, он получил тяжелое наследие. Ни один из кардинальных вопросов 30-летнего царствования его отца (крестьянский, восточный, польский и др.) решен не был, в Крымской войне Россия потерпела поражение. Не будучи реформатором по призванию и темпераменту, Александр стал им в ответ на потребности времени как человек трезвого ума и доброй воли. Первым из его важных решений было заключение Парижского мира в марте 1856 года. С воцарением Александра наступила «оттепель» в общественно-политической жизни России. По случаю коронации в августе 1856 года он объявил амнистию декабристам, петрашевцам, участникам Польского восстания 1830-1831 годов, приостановил на три года рекрутские наборы, в 1857 году ликвидировал военные поселения. Осознав первоочередную важность решения крестьянского вопроса, он в течение четырех лет (от учреждения Секретного комитета до принятия Манифеста 3 марта 1861 года) проявлял неуклонную волю в стремлении отменить крепостное право. Придерживаясь в 1857-1858 годах «остзейского варианта» безземельного освобождения крестьян, он в конце 1858 согласился на выкуп крестьянами надельной земли в собственность, то есть на программу реформы, разработанную либеральной бюрократией, совместно с единомышленниками из среды общественных деятелей (Н.А.Милютин, Я.И.Ростовцев, Ю.Ф.Самарин, В.А.Черкасский и др.). При его поддержке были приняты Земское положение (1864) и Городовое положение (1870), Судебные уставы (1864), военные реформы 1860-1870-х годов, реформы народного образования, цензуры, отмена телесных наказаний.

Александр II не в силах был противостоять традиционной имперской политике. Решительные победы в Кавказской войне были одержаны в первые годы его царствования. Он уступил требованиям продвижения в Среднюю Азию (в 1865-1881 годах в состав Империи вошла большая часть Туркестана). После долгого сопротивления он решился на войну с Турцией (1877-1878). После подавления Польского восстания 1863-1864 годов и покушения Д.В.Каракозова на его жизнь в апреле 1866 года Александр II пошел на уступки охранительному курсу, выразившиеся в назначении на высшие государственные посты Д.А.Толстого, Ф.Ф.Трепова, П.А.Шувалова. Реформы продолжались, но вяло и непоследовательно, почти все деятели реформ за редким исключением (например, военного министра Д.А.Милютина, считавшего, что «только последовательные реформы могут остановить в России революционное движение»), получили отставку.

В конце своего царствования Александр склонился к введению в России ограниченного общественного представительства при Государственном совете. На Александра II было совершено несколько покушений: Д.В.Каракозовым, польским эмигрантом А.Березовским в 1867 году в Париже, А.К.Соловьевым в 1879 году в Петербурге. Исполнительный комитет «Народной воли» в августе 1879 года принял решение об убийстве Александра (попытка взрыва императорского поезда под Москвой в ноябре 1879 года, взрыв в Зимнем дворце, произведенный С.Н.Халтуриным в феврале 1880 года). Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением была создана Верховная распорядительная комиссия. Но ничто не смогло предотвратить его насильственной смерти.

13 марта (1 марта по старому стилю) 1881 года Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге самодельныии метательными снарядами. Он погиб как раз в тот день, когда решился дать ход конституционному проекту М.Т.Лорис-Меликова, сказав своим сыновьям Александру (будущему императору) и Владимиру: «Я не скрываю от себя, что мы идем по пути конституции». Александр II погребен в родовой усыпальнице династии Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. На месте его кончины в 1907 году был воздвигнут храм Спаса-на-Крови.

Император Александр II вошел в историю России как Освободитель и Реформатор, который отменил крепостное право и провел целый комплекс либеральных реформ, в конечном счёте стоивших ему жизни. Великие реформы остались незавершенными…, а бомба, брошенная народовольцем, оборвала его жизнь в один из самых значительных моментов в судьбе России.

60 лет назад Мир начал отмечать День прав потребителя

Всемирный день прав потребителя отмечается по решению ООН в годовщину выступления (15 марта 1961 года) президента США Джона Кеннеди в Конгрессе США, в котором он провозгласил четыре неотъемлемых права граждан как потребителей: право на безопасность, на выбор, на замену тех или иных продуктов или товаров и право быть услышанным (впервые отмечался в 1983 году).

В 1973 году Европейский союз на 25-й сессии Консультативной ассамблеи принял Хартию защиты потребителей. 9 апреля 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. Потребительскому движению России в текущем году исполняется 18 лет. В 1988 году, еще в СССР, в Ленинграде был создан Клуб защиты прав потребителей. Позже многочисленные общественные организации по защите прав потребителей объединились в Федерацию обществ потребителей, в 1992 году Федерация была преобразована в Международную конфедерацию обществ потребителей, в состав которой вошли общества потребителей бывших союзных республик. В декабре 1990 года был создан Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ). 7 февраля 1992 года был принят федеральный закон «О защите прав потребителей», закрепивший потребительские права граждан, а также права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих услуги, по защите прав потребителей.

17 марта — Национальный праздник Ирландии

День Святого Патрика отмечается по всему миру 17 марта – прежде всего там, где живут выходцы из Ирландии. В первую очередь это религиозный праздник, так как 17 марта — день смерти одного из самых почитаемых и любимых святых. В V веке Святой Патрик прибыл в Ирландию, чтобы проповедовать христианское учение. По прошествии многих веков он стал святым покровителем Ирландии и, наравне с арфой и трилистником, превратился в символ ирландской нации. Первый парад в День Святого Патрика состоялся в Нью-Йорке на Пятой авеню в 1762 году. С тех пор они проводится во всем мире и только короновирус вот уже второй год препятствует этим народным празднованиям.

17 марта 1901 г. 120 лет назад Анна Гонзакова как первая женщина в истории России защитила докторскую диссертацию в области медицины.



Самая известная школьница СССР

21 марта 1986 г. В СССР много чего делалось напоказ. Так, в частности, 35 лет назад 12-летняя советская школьница Катя Лычева отправилась с миссией мира в Америку. Вместе с американской школьницей Стар Роу из Сан-Франциско Катя посетила несколько американских городов и встретилась с президентом Рональдом Рейганом. После возвращения из США Катя Лычева снялась в фильмах «Живая радуга» и «Детство Бемби».

20 марта 1393 г. 628 лет назад был мученически убит Иоганек из Помука, известный в Чехии под именем Яна Непомуцкого, генеральный викарий и ближайший помощник пражского архиепископа Яна из Йенштейна, после чего в девять часов вечера тело Непомуцкого было сброшено во Влтаву, позже выловлено и захоронено. В народе бытует легенда о мученике, который погиб, отказавшись выдать тайну исповеди, правда же такова: после смерти аббата кладрубского монастыря король Вацлав IV желал, чтобы место аббата Рацка занял его фаворит, однако Ян Непомуцкий неожиданно назначил нового настоятеля. Ссора с королем завершилась для священнослужителя мученической смертью. Вышеупомянутая же легенда о таинстве исповеди возникла 340 лет спустя после смерти Яна Непомуцкого.

23 марта 1891 г. 130 лет назад в Англии впервые была использована сетка для ворот. Ее придумал изготовитель рыболовных снастей из Ливерпуля.

25 марта 1961 г. 60 лет назад с космодрома «Байконур» в автоматическом режиме стартовала ракета-носитель с манекеном человека, которого в шутку называли Иван Иванович, и собакой Звездочкой на борту. После успешного приземления спускаемого аппарата Королев сообщил о полной готовности полета человека в космос. Третьего апреля государственная комиссия приняла решение о запуске корабля, пилотируемого человеком.

27 марта 2006 г. 15 лет назад в возрасте 84 лет скончался польский фантаст, сатирик и философ Станислав Лем. 20 лет своей жизни он провел во Львове. Самые известные произведения писателя: «Магелланово облако», «Солярис», «Фиаско».

28 марта 1776 г. 245 лет назад в Москве основан Большой театр, в труппу которого входили 13 актеров, 9 актрис, 4 танцовщицы и 3 танцора с балетмейстером, 13 музыкантов.

30 марта 1981 г. 40 лет назад в Вашингтоне у выхода из гостиницы «Хилтон» произошло покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана. Стрелявшим оказался Джон Хинкли, объяснивший свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, благосклонности которой он добивался несколько лет. Хинкли был признан психически больным.

Подготовила В.Переяслова