17 ноября — День борьбы за свободу и демократию в Чехии



И Международный День солидарности студентов

Этот праздник был законодательно введен в 2000 году в память о двух событиях. В 1939-м в этот день были казнены девять активистов студенческих организаций, участвовавших в демонстрациях против нацистской оккупации. Полвека спустя, 17 ноября 1989 года, в Праге и Братиславе начались студенческие демонстрации, которые в течение нескольких дней переросли в «бархатную» революцию, положившую конец коммунистическому режиму в Чехословакии…

28 октября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства.

Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом студент медицинского факультета Ян Оплетал получил огнестрельное ранение. Он был немедленно прооперирован доктором Арнольдом Ирасеком в больнице на Карловой площади, но скончался 11 ноября от перитонита. 15 ноября состоялись похороны, которые переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром немцы окружили студенческие общежития. Фашисты закрыли чешские университеты. Девять студентов были казнены, около 1200 помещены в концентрационный лагерь «Заксенхаузен» (Sachsenhausen).

В 1941 году в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма. По предложению чехословацкого коммуниста Отто Шлинга было решено ежегодно отмечать эту дату 17 ноября как Международный День студента.

Во второй раз в истории Чехословакии студенты подверглись репрессиям со стороны власти 17 ноября 1989 года.

В этот день около 15 тысяч студентов собрались в Праге, чтобы почтить память Яна Оплетала. Разрешенное коммунистическими властями шествие закончилось на пражском кладбище на Вышеграде, где похоронены выдающиеся представители чешской национальной культуры. После окончания главного шествия студенты, однако, не разошлись, а вопреки приказам полиции направились к центру Праги, чтобы выразить протест против политики коммунистического руководства страны.

До Вацлавской площади демонстранты, тем не менее, дойти не смогли. На Национальном проспекте дорогу безоружным студентам преградили полицейские кордоны и начали жестоко избивать участников демонстрации, ранив около 600 человек. Общественность была шокировала жестокостью, с которой была подавлена демонстрация. На следующий день студенты пражских вузов объявили забастовку, к которой присоединились также актеры пражских театров. Это событие послужило сигналом к целому ряду манифестаций и демонстраций граждан и организаций в Праге и в других чешских городах. 19 ноября был создан «Гражданский форум», ставший рупором протестующей части общества. Чехословакия устремилась по пути демократии… Все это в результате привело к бархатной революции и избранию Вацлава Гавла президентом.

17 ноября к памятной доске на Народни улице, где в 1989 году произошла расправа над демонстрантами, приходят политики и простые граждане почтить память — приносят цветы и зажигают свечи.

По материалам Wikipedie, radio.cz, В.Стрельченко