55 лет назад Карло Понти и Софи Лорен стали супругами

Роман Софи и Карло — красивая историй любви…

Отношения одной из самых красивых женщин планеты Софи Лорен и кинопродюсера Карло Понти нельзя было назвать безоблачными. На долю влюбленных выпало немало испытаний, но они смогли их преодолеть. Роман Софи и Карло, продлившийся полвека, смело можно назвать одной из самых красивых историй любви в мире кино.

Софи и Карло счастливо прожили в браке почти 50 лет. За все это время между ними ни разу не вставал никто третий. Карло Понти умер в 2007 году в возрасте 94 лет, не дожив всего 8 месяцев до их с Софи золотой свадьбы. На похоронах мужа Софи сказала: «Наша любовь была подарком от Бога, которого удостаиваются единицы».



6 АПРЕЛЯ 1966 ГОДА — 55 ЛЕТ НАЗАД, ПОСЛЕ ДЕВЯТИ ЛЕТ СКАНДАЛЬНЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ КАРЛО ПОНТИ И СОФИ ЛОРЕН СТАЛИ ЗАКОННЫМИ СУПРУГАМИ



Роман между молодой актрисой Софией Шиколоне и известным режиссером Карло Понти вспыхнул не сразу.

Режиссер Карло Понти впервые увидел Софи Лорен на конкурсе красоты. Он сказал тогда юной конкурсантке: «Я думаю, что у меня есть чутье на талант». И не ошибся. Первые актерские пробы Софии прошли с успехом. Однако Понти, как профессионал в области кино, не сразу принял Софи такой, какой она была – для начала он порекомендовал ей укоротить нос и уменьшить обхват бедер. Для женщины, которая в будущем станет секс-символом планеты, это предложение было унизительным, и она наотрез отказалась перекраивать себя и свое тело. Тем не менее, Софи доверяла Карло и не противилась его опеке. Вначале Понти помог Софии поступить в университет и дал возможность сняться в небольших ролях. Съемки сблизили их. Увидев однажды плакат с Мартой Торен, Карло решил изменить одну букву в фамилии этой актрисы и использовать ее в качестве псевдонима Софии. Уже год спустя Софи Лорен снялась в своей первой удачной картине «Аида», став известной.

Понти был женат и имел двоих детей. В то время разводы в Италии были запрещены. Отчаявшись ждать, когда Ватикан даст разрешение на развод, Карло и Софи, по совету адвокатов, решили обойти закон. В Мексике по доверенности Понти в сентябре 1957 года режиссеру оформили развод с бывшей женой и зарегистрировали брак с Софи Лорен. Но в октябре Понти обвинили в двоеженстве. «Этот брак абсолютно незаконен, а грешников, заключивших его, нужно отлучить от церкви!» — писалось в газетах. Разразился скандал. С этого времени режиссер и актриса потеряли покой и возможность появляться вместе в общественных местах.

Зато Софи наперебой стали приглашать в свои картины самые известные режиссеры мира. Фильм «Две женщины» принес ей мировую славу. Но несмотря на то, что Софи была настоящей звездой, судебные процессы против влюбленных в Италии продолжались. Актриса проходила по делу как свидетель. В 1962 году заключенный в Мексике брак был признан незаконным. Четыре года понадобилось Понти, чтобы завершить переговоры с бывшей женой Джулианой. Карло предложил экс-супруге выехать вместе с ним и Софи во Францию, чтобы получить французское гражданство (во Франции разводы разрешались). Понти наконец-то смог официально оформить свой развод. После девяти лет скандальных судебных процессов Софи и Карло получили возможность легализовать свои отношения. Церемония бракосочетания состоялась 6 апреля 1966 года в 10 километрах от Парижа в городке Севр. С той поры супруги отмечали две годовщины своего бракосочетания.

Софи никак не могла родить ребенка, у нее было несколько выкидышей. Тем не менее, желание испытать счастье материнства пересилило все на свете. Все девять месяцев Софи провела в постели (врачи утверждали, что любой стресс или неловкое движение могли привести к выкидышу), она не смотрела телевизор, не говорила по телефону и все время ходила с затычками в ушах, чтобы не испугаться неожиданного громкого шума или звука. Бог вознаградил ее за трепетное отношение и терпение — Софи родила мальчика, которого назвали Карло Понти-младший. После родов она очень переживала за здоровье малыша и вернулась из клиники только через 2 месяца после его рождения. Еще через 4 года Софи родила второго сына – Эдуардо.

Никто не мог предположить, что их отношения будут такими долгими. Они прожили в браке ровно 50 лет. В 2006 году Карло заболел воспалением легких, и хотя Софи отправила его в лучшую клинику Женевы, спасти мужа не удалось. Понти скончался в январе 2007 года.

В.Переяслова