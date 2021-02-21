Респиратор или нано защита …

Отныне необходимо носить респираторы не ниже уровня FFP2

22 февраля в 21.50 на пресс-конференции для общественности министр Здравоохранения Чехии Ян Блатны уточнил, что обязанность носить респиратор, две хирургические маски одновременно или, так называемую, нано маску — «умную маску», в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления граждан с целью замедлить распространение коронавируса, будет введена только с четверга — 25 февраля. До конца месяца будет принято во внимание то, что граждане могли не успеть приобрести заявленные респираторы. Кроме того, эта обязанность не касается детей до 15 лет, для которых данные средства защиты не разработаны.

«В магазинах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях отныне необходимо носить респираторы FFP3, FFP2, KN95, N95 или две хирургические маски, надетые друг на друга, или нано маски, но не тканевые», — сообщил министр здравоохранения Ян Блатны после заседания правительства. «В последнию неделю в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации, — сообщил министр. — Эти меры необходимы в общедоступных местах с большим скоплением граждан».

Ян Блатны уже заявлял о необходимости носить респираторы FFP2, которые являются самой лучшей защитой против распространения мутационного британского варианта коронавируса. По данным чешских СМИ, респираторы FFP3 дают защиту до 99 процентов.

Вопреки ожиданием, на фоне неблагоприятной ситуации с коронавирусом и предстоящего открытия школ, правительство Чехии приняло решение не открывать небольшие магазины розничной торговли. «Если возвращение учащихся за парты действительно является реальным приоритетом правительства, то запланированные открытие магазинов и другие послабления невозможны», — заявил министр образования Роберт Плага. Увеличение числа социальных контактов при возвращении в школы, по его словам, также должно быть обусловлено обязательным тестированием сотрудников в производственных фирмах и максимальным использованием возможностей работы в удаленном режиме. Учащиеся выпускных классов должны вернуться в образовательные учреждения с 1 марта. Их возвращение должно проходить одновременно с началом регулярного тестирования на наличие Сovid-19 в школах.

12 февраля, в связи с ухудшающейся эпидемической ситуацией, Правительство Чехии запретило поездки в районы городов Хеб, Соколов и Трутнов, как и выезд из них без уважительной причины.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время ситуация в закрытых районах показывает признаки улучшения. Однако в прилегающих районах Карловарского и Карловоградецкого регионов ситуация ухудшается.

В.Стрельченко