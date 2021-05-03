Поиск
Мы в Чехии

В Чехии с июня прививки от COVID всем желающим

Читать дальше
Редактор


С 5 мая вакцинируют жителей Чехии от 50 лет

С начала июня все граждане старше 16 лет смогут получить в Чехии вакцину против коронавируса. Условием для этого является поддержание темпов вакцинации на том же уровне, что и сейчас. Об этом сообщил премьер республики Андрей Бабиш в видеообращении.
«В июне мы начнем вакцинацию всех возрастов. Если запасов вакцины хватит, мы сможем еженедельно снижать возрастную планку на пять лет», — заявил Бабиш.
Он уточнил, что вакцинация для любого возраста станет возможной, если темпы вакцинации в стране не снизятся.

Начиная с 5 мая зарегистрироваться на вакцинацию смогут жители Чехии в возрасте от 50 до 54 лет. По предварительным оценкам, таких будет примерно 690 тысяч человек.
Бабиш отметил, что Чехия заказала в общей сложности почти 27 миллионов доз вакцины (при населении в 10,7 млн), из которых 14 млн — у компании Pfizer/BioNTech, которой сейчас вакцинируют большинство жителей.
Борьба с коронавирусом в Чехии
Чехия занимает 19 место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире. Там обнаружили 1,6 миллиона случаев инфицирования, 29 343 человека умерли от осложнений заболевания, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
По данным Министерства здравоохранения Чешской Республики, более 3 миллионов человек получили одну дозу вакцины, более миллиона — уже получили обе дозы. То есть, в стране уже 9,5% населения полностью привиты от COVID-19.
Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает улучшаться, дневной уровень заболеваемости вернулся к показателям сентября. С понедельника 3 мая в Чехии смягчают карантинные меры: открылись детсктие сады, парикмахерские и массажные салоны. Со вторника 4 мая начинают работу музыкальные, художественные школы и творческие студии.
По материалам hromadske.ua, В.Стрельченко

Предыдущая статьяУмер ученый Иван Гавел — брат бывшего президента
Следующая статья200 лет назад скончался Наполеон Бонапарт

Больше от автора

История

200 лет назад скончался Наполеон Бонапарт

Важная сторона деятельности Наполеона — это создание государства Франция 5 мая 1821 года скончался командующий, первый консул и бывший император Спустя 200...
Редактор -
Читать
Общество

Умер ученый Иван Гавел — брат бывшего президента

Вместе с братом Вацлавом в 1989 году Иван Гавел стоял у истоков политического движения "Гражданский форум". 25 апреля на 83-м году...
Редактор -
Читать
Общество

Чехия – Россия: кризис дипломатии

Из Чехии до конца мая должно быть выслано 63 сотрудника посольства Российской Федерации. МИД России направил послу Чехии Витезславу Пивоньке требование...
Редактор -
Читать

Похожее

Мы в Чехии

«Зеленый паспорт» приобретает реальные очертания

Поскольку вакцинация останется добровольной, данные о вакцинации, о наличии антител или о негативном результате теста не должны иметь преимущество внутри...
Редактор -
Узнать больше

Последние

200 лет назад скончался Наполеон Бонапарт

Редактор -
Важная сторона деятельности Наполеона — это создание государства Франция 5 мая 1821 года скончался командующий, первый консул и бывший император Спустя 200 лет со дня смерти...

В Чехии с июня прививки от COVID всем желающим

Редактор -
С 5 мая вакцинируют жителей Чехии от 50 лет С начала июня все граждане старше 16 лет смогут получить в Чехии вакцину против коронавируса. Условием...

Умер ученый Иван Гавел — брат бывшего президента

Редактор -
Вместе с братом Вацлавом в 1989 году Иван Гавел стоял у истоков политического движения "Гражданский форум". 25 апреля на 83-м году жизни в Чехии умер...