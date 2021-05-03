В Чехии с июня прививки от COVID всем желающим



С 5 мая вакцинируют жителей Чехии от 50 лет

С начала июня все граждане старше 16 лет смогут получить в Чехии вакцину против коронавируса. Условием для этого является поддержание темпов вакцинации на том же уровне, что и сейчас. Об этом сообщил премьер республики Андрей Бабиш в видеообращении.

«В июне мы начнем вакцинацию всех возрастов. Если запасов вакцины хватит, мы сможем еженедельно снижать возрастную планку на пять лет», — заявил Бабиш.

Он уточнил, что вакцинация для любого возраста станет возможной, если темпы вакцинации в стране не снизятся.

Начиная с 5 мая зарегистрироваться на вакцинацию смогут жители Чехии в возрасте от 50 до 54 лет. По предварительным оценкам, таких будет примерно 690 тысяч человек.

Бабиш отметил, что Чехия заказала в общей сложности почти 27 миллионов доз вакцины (при населении в 10,7 млн), из которых 14 млн — у компании Pfizer/BioNTech, которой сейчас вакцинируют большинство жителей.

Борьба с коронавирусом в Чехии

Чехия занимает 19 место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в мире. Там обнаружили 1,6 миллиона случаев инфицирования, 29 343 человека умерли от осложнений заболевания, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным Министерства здравоохранения Чешской Республики, более 3 миллионов человек получили одну дозу вакцины, более миллиона — уже получили обе дозы. То есть, в стране уже 9,5% населения полностью привиты от COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в стране продолжает улучшаться, дневной уровень заболеваемости вернулся к показателям сентября. С понедельника 3 мая в Чехии смягчают карантинные меры: открылись детсктие сады, парикмахерские и массажные салоны. Со вторника 4 мая начинают работу музыкальные, художественные школы и творческие студии.

По материалам hromadske.ua, В.Стрельченко