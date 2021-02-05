Чехия ужесточает меры против распространения коронавируса

В автошколах вводится обязательное ношение респираторов, при этом граждане смогут проходить бесплатный тест на covid-19 каждые три дня

Чешское правительство приняло решение ужесточить меры против распространения коронавируса. Оно аргументирует данный шаг изменением тенденции развития эпидемии и опасениями распространения так называемой «британской» мутации. Большинство изменений вступает в силу 30 января.

Чехия вновь лидирует в нелестных показателях. По Евросоюзу Чешская Республика занимает третье место за Португалией и Испанией. По количеству умерших – Чехия также третья. Кроме того, индекс репродукции, иллюстрирующий распространение заболевания, в пятницу 29 января вырос до 0,99 (в четверг он находился на отметке 0,96), указывая на то, что скорость распространения заболевания растет. Именно из-за того, что эпидемия существенно не замедляется, правительство приняло решение о введении новых противоэпидемиологических мер. Это происходит несмотря на то, что некоторые субъекты, которых коснутся принятые положения, напротив, рассчитывали на ослабление существовавших противоэпидемиологических мер. Правительство подчеркивает, что большинство нововведений носят характер уточнений и напоминаний к существующим мерам.

Итак, гражданам напоминается о необходимости ограничить контакты и визиты на круг одной семьи в рамках необходимости. Отныне поселиться в отеле или пансионате сможет лишь тот человек, который подтвердит необходимость пребывания в нем документом о командировке. В горнолыжных ареалах закрываются фуникулеры для общественности.

Правительство также запретило пребывание иностранцев в Чешской Республике, если они находятся на ее территории по причинам, не связанным с работой, учебой, родственниками или каким-либо разрешенным мероприятием, или если они прибыли с нарушением противоэпидемиологических мер, установленных Министерством здравоохранения.

Запрещается продажа товаров на рынках и в мобильных пунктах продаж, за исключением таких пунктов, которые продают продукты и товары первой необходимости в населенных пунктах без магазинов.

С субботы вновь вступает в силу запрет на посещение пациентов в больницах, исключения предоставляется при соблюдении более строгих правил третьим лицам, присутствующим при родах. Также разрешаются визиты к пациентам с ограниченной дееспособностью, пациентам хосписов и пациентам в терминальной стадии неизлечимого заболевания.

В автошколах для инструкторов и учеников вводится обязательное ношение респираторов класса FFP2 или KN95. В иных местах повышенного риска, таких как общественный транспорт и магазины, правительство ограничится лишь рекомендацией по ношению респираторов.

Граждане также смогут проходить бесплатный тест на covid-19 каждые три дня. До настоящего времени это возможно было сделать раз в пять дней. По словам министра здравоохранения Яна Блатного, эта мера предназначена в основном для чешских сотрудников, ежедневно ездящих на работу в Германию.

В.Стрельченко