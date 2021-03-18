«Зеленый паспорт» приобретает реальные очертания



Поскольку вакцинация останется добровольной, данные о вакцинации, о наличии антител или о негативном результате теста не должны иметь преимущество внутри границ Евросоюза!

Является ли данный документ необходимым условием для путешествий?

Еврокомиссия утвердила концепцию «зеленого электронного паспорта», который планируется ввести во всех странах Евросоюза к середине июня. Этот документ призван стать спасательным кругом во время второго подряд сезона летних отпусков в Европе в условиях пандемии коронавируса. Утвердить предложение Еврокомиссии должны Европарламент и Совет ЕС. Европейские СМИ уверены в том, что это будет сделано.

Что такое «Зеленый паспорт»?

Данный документ будет содержать следующую информацию:

• полное имя и дата рождения человека

• сведения об организации, выдавшей сертификат

• данные о том, когда была сделана прививка против коронавируса и какая вакцина при этом использовалась

• в случае, если человек не вакцинирован, подтверждение того, что он переболел COVID-19 и выздоровел, либо негативные результаты тестов на коронавирус с указанием дат и лабораторий, проводивших исследования.

Экспресс-тесты, сделанные самостоятельно, не подходят и в «зеленый паспорт» вноситься не будут!

В Еврокомиссии заявили, что объединили три вида сертификатов (о вакцинации, о наличии антител после выздоровления, о негативных результатах тестов), чтобы не допустить дискриминации людей, пока не получивших возможность вакцинироваться. Кроме того, есть отдельные категории, которые не смогут привиться по медицинским соображениям или же просто не захотят этого делать. Поскольку вакцинация в ЕС была и останется добровольной, эти категории не должны быть ограничены в свободном передвижении внутри границ Евросоюза!

Кто будет выдавать данный документ?

Выдавать данный документ будут органы национальной системы здравоохранения в каждой из стран ЕС, больницы или тестовые центры. В каждом государстве Евросоюза создадут цифровую базу выданных сертификатов. Доступ к этим базам получат соответствующие органы в остальных странах ЕС. «Зеленые паспорта»» будут бесплатными.

Как будет выглядеть паспорт-сертификат?

Это цифровой документ, содержащий уникальный QR-код, с помощью которого можно будет проверить его подлинность. В Еврокомиссии обещают, что этот код будет использоваться исключительно для проверки цифровой подписи больницы или другого органа, его выдавшего.

Цифровой документ загружается в смартфон или иное современное мобильное устройство. Тем, у кого их нет или кто в силу каких-либо причин не желает пользоваться цифровыми технологиями, сертификат могут выдать в бумажном виде.

Есть ли у паспорта-сертификата срок действия?

Пока данная информация отсутствует. Объясняется это тем, что никто не знает, как долго человек остается защищен от заражения коронавирусом после вакцинации или после того, как переболел. Однако определенные сроки все же учитываются. При отсутствии вакцинации получить паспорт можно будет начиная с 11-го дня после первого положительного теста на коронавирус. И действовать он будет не дольше, чем 180 дней, потому что уровень антител со временем снижается. Каждый человек сможет попросить выдать ему новый актуальный документ, если он вакцинируется, выздоровеет от COVID-19 или сдаст новый тест.

Является ли данный документ необходимым условием для поездок?

В Еврокомиссии подчеркивают: «Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение по территории Евросоюза. Вне зависимости от того, вакцинированы они или нет… „Зеленый паспорт“ упростит реализацию этого права…»

Таким образом, цель введения данных документов — способствовать свободным и безопасным путешествиям внутри ЕС во время пандемии. Иными словами, „зеленый паспорт“ лучше все-таки иметь, отправляясь в путешествие.

В.Стрельченко