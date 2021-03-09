Повод для радости: темпы роста вируса Covid-19 в Чехии снижаются

Но есть и печальная новость: согласно данным статистики, смертность в январе нынешнего года, в среднем в пересчете за последние пять лет, увеличилась на 50%! Количество смертей в Чехии в январе месяце не было таким высоким с 1950 года!

AG Point Metropole Zličín

Заместитель премьер-министра Чешской Республики Ян Гамачек утверждает, что рост пандемии остановился и меры, принятые правительством, начинают давать результат.

«Рост остановился, но пока говорить о спаде не приходится. Репродуктивный показатель близится к 1, но Чехия все еще находимся на очень высоком уровне с точки зрения новых случаев госпитализации. Однако замедление роста является значительным, и, возможно, мы находимся в поворотной точке, истинную картину мы увидим с большей уверенностью в середине этой недели. Но даже в этом случае в ближайшие семь-десять дней больницы столкнутся с тяжелым бременем», — говорит Ян Гамачек.

По данным медиков, на больничных койках оказывается все больше молодых пациентов и количество свободных койко-мест в больницах Чехии продолжает оставаться низким.

На 9 марта во всей Чешской Республике оставалось 14% мест с реанимационным оборудованием и 24% стандартных коек с возможность вентиляции легких кислородом.

Чешский новостной портал seznam.cz собщил, что 9 марта репродуктивный показатель был на уровне 0,97, а 10 марта опусился до 0,95 .

Репродуктивный показатель (число R) — определяет количество особ, которых может заразить один среднестатистический больной инфекционным заболеванием в период эпидемии. Число R ниже 1 говорит о том, что количество инфицированных пациентов начинает снижаться.

Но есть и печальные данные, согласно данным Чешского статистического комитета, на 50% за последние пять лет в январе нынешненго года в Чехии увеличились показатели смертности – 15.900 человек. По данным статистиков, количество смертей за январь не было таким высоким начиная с 1950 года. В последние годы в январе умирало от 9 до 12 тысяч жителей страны. В статистических данных не указаны причины роста смертности в Чехии, однако специалисты все же связывают такие показатели с пандемией коронавируса.

Для борьбы с эпидемией, Чехия вводит еженедельное тестирование сотрудников на коронавирус для фирм со штатом более 250 работников. Работодатель обязан вести дневник тестирования. Компаниям за каждое выявленное нарушение грозит штраф до 500 тысяч крон. Сотруднику за отказ выполнения данного требования грозит штраф 50 тысяч крон. С 10 марта обязательным в Чехии является и еженедельное самотестирование работников в госучреждениях и госслужбах, насчитывающих более 50 человек персонала.

В рамках борьбы с распространением Сovid-19 в Зличинском мегаполисе Metropole Zličín открыт для общественности еще один пункт отбора проб для тестирования на антигены AG Point. С понедельника, 8 марта, общественность может проходить тестирование здесь каждый день, включая выходные, с 8.00 до 18.00.

Тестирование на антиген проходит очень быстро и вы узнаете результаты в течение 20-30 минут. Для тестирования требуется регистрация. На сайте www.covidpass.cz выберите точку отбора проб (например, Metropole Zličín, OC Letňany — Tesco, Centrum Černý Most и т.д.) и подайте заявку на тест. Без предварительного бронирования тестирование провести невозможно.

В рамках чешского государственного медицинского страхования тестирование бесплатное, жители Чешской Республики могут его проводить повторно, но не чаще одного раза в три дня. После предварительной регистрации на сайте в пункте AG Point нужно только предъявить карточку медицинского страхования. Для самоплательщиков цена теста с распечатанным подтверждением в пункте AG Point составляет 450 крон или 350 крон — если подтверждение отправлено на электронную почту тестируемого.

Для кого предназначен тест?

Тест носит профилактический характер и предназначен в первую очередь для людей без симптомов COVID-19. Тест на антиген не подходит для пациентов с симптомами или после перенесенного заболевания, у которых прошло менее 90 дней с момента первого положительного теста PCR. Точно также бесплатный тест на антиген не предназначен для людей, которые прошли тест PCR или тест на антиген в последние два дня. Подробная информация по тел. 608 389 709, met@agcovidpoint.cz

В.Стрельченко