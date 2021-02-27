С 1 марта Чехия вводит новые жесткие меры

Есть надежда, что в экстренных случах поможет обычное признание — официальное честное заявление (čestné prohlášení) с информацией о месте, времени и цели поездки.

С 1 марта на три недели Чехия вводит новые жесткие карантинные меры.

Правительство Чехии объявило новое чрезвычайное положение, которое станет продолжением нынешнего — до 27 февраля. Оно будет действовать месяц — до 28 марта включительно. По словам премьер-министра Андрея Бабиша (ANO), это было необходимо, поскольку без режима ЧП прекратили бы действовать многие карантинные меры, а они сейчас особенно нужны, так как Чехия находится на грани катастрофы.

Новые, более жесткие карантинные меры будут действовать три недели.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство приняло более строгие меры, которые вступят в силу в понедельник 1 марта. Движение будет значительно сокращено, школы и детские сады будут закрыты.

Ужесточены правила ношения защитных средств. Две хирургические маски перестанут считаться достаточной защитой. Срок домашнего карантина, назначаемого в случае появления симптомов коронавируса или контакта с инфицированным человеком, увеличен с 10 до 14 дней.

Маски и респираторы:

С 1 марта действует обязанность ношения респираторов или, как минимум, хирургических масок во всех населенных пунктах. В парках и природных резервациях маску или респиратор можно будет снять. Защита органов дыхания обязательна также на рабочем месте. Средство защиты не потребуется только в том случае, если человек работает в офисе один. В местах большого скопления людей респиратор уровня защиты не ниже FFP2 будет обязательным. Так будет, например, в магазинах, госучреждениях, в общественном транспорте, медицинских учреждениях, аэропортах, вокзалах и на остановках. На улицах и других местах большого скопления людей жители будут обязаны постоянно носить хирургическую маску или респиратор, независимо от социальной дистанции. В парке и в другом открытом пространстве маску или респиратор можно будет снять.

Текстильные маски и шарфы перестанут считаться достаточным средством защиты.

Школы, детские сады, ясли:

С понедельника 1 марта будут закрыты школы, детские сады и ясли. В детские учреждения будут принимать только детей работников экстренных служб - медицинской и социальной сфер, а также детей работников стратегических предприятий.

Магазины и услуги:

Льготы для магазинов и услуг будут сокращены примерно наполовину. Продовольственные магазины, хозяйственные, аптеки, оптики, зоомагазины, цветочные, а также небольшие газетные и табачные лавки останутся открытыми. Работать в прежнем режиме будут, например, службы такси, автоматические прачечные, похоронные службы и билетные кассы. Также будут открыты заведения, где люди смогут забрать предварительно заказанные товары. С понедельника будут закрыты магазины канцелярских товаров, детские текстильные и обувные магазины, магазины оружия и боеприпасов. Для предприятий общепита режим не изменится, они по-прежнему смогут продавать свои блюда через окна выдачи. Они могут быть открыты до 21.00.

Ограничения передвижения:

• Можно будет покинуть место жительства для: похода на работу или по срочным делам, для прогулки или бега трусцой в течение дня с 5.00 до 21.00 и только на территории муниципалитета проживания.

• Выгуливать собак в ночное время можно только в пределах до 500 метров от места жительства.

• На улице люди, не проживающие в одной семье, не должны контактировать друг с другом без средств защиты.

• Визиты родственников (детей, родителей, бабушек и дедушек) невозможны, за исключением случаев, когда это необходимо для удовлетворения их потребностей, оказания им необходимой помощи или сопровождения, например, к врачу или в госучреждение.

• Для поездки на работу или к врачу в пределах муниципалитета проживания не требуется никаких документов.

В экстренных случах — достаточно документального признания (čestné prohlášení) с информацией о месте, времени и цели поездки. Бланк заявления можно найти на сайте МВД или написать от руки в произвольной форме. Желательно иметь документ, подтверждающий необходимость поездки (например, запрос от врача на обследование, приглашение в офис или на экзамен и т.д.).

По данным чешских СМИ, полицейские усилят контроль как на дорогах, так и в поездах и автобусах.

В.Стрельченко